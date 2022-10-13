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13 окт 2022

Peugeot рассказала о новинках для парижского автосалона

Peugeot рассказала о новинках для парижского автосалона
Автор фото: фирма-производитель

На большом стенде в Порт-де-Версале будут представлены несколько автомобилей и один скутер

Центром экспозиции должен стать новый фастбек 408. Автомобиль построен на той же платформе EMP2, что и хэтчбек 308. Клиентам на выбор будут предложены две гибридные силовые установки – мощностью в 180 и 225 лошадиных сил. Также Peugeot покажет обновленный электрокар е-208. Хэтчбек после рестайлинга стал мощнее, так как инженеры установили на него 156-сильный электромотор от старшей модели е-308.

Еще одним интересным экспонатом должен стать гоночный болид 9X8, который будет участвовать в гонках «Ле-Мана». Спорткар является гибридом – его силовая установка состоит из мощного трехлитрового 680-сильного двигателя с двойным турбонаддувом и 200-сильного стартер-генератора. Инженеры заявляют, что машина способна передвигаться, в том числе, и на электрическом ходу.

Что касается скутера, то e-Streetzone – это продукт, созданный специально для развивающейся отрасли городской мобильности. Скутер оснащен электрическим двигателем и в зависимости от версии может быть оснащен либо одной батареей, либо сдвоенным блоком аккумуляторов. Точные характеристики не уточняются, но запас хода заявлен на отметке в 112 километров. Важная деталь – аккумуляторы можно заряжать от обычной бытовой электросети.
 

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