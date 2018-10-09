Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2018

Спецверсия кроссоверов Peugeot 3008 и 5008

Спецверсия кроссоверов Peugeot 3008 и 5008
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры уже принимают заказы на новые паркетники Peugeot 3008 и 5008

Для России они поставляются в специальной версии, которая называется «Crossway». Стоимость базовой комплектации 3008 составляет 2 029 тысяч рублей, а за базовый 5008 просят 2 229 тысяч рублей.

Внешне от стандартного исполнения серия «Crossway» отличается крышей чёрного цвета, светодиодной оптикой и логотипами, расположенными на крыльях.

Базовые комплектации уже включают в себя довольно много интересного: кресла салона покрыты алькантарой, восьмидюймовый тачскрин, парктроники впереди и сзади, двухзонный климат-контроль, электронные помощники с отслеживанием полосы движения и времени вождения, электрический ручной тормоз и система старта в подъём.

В качестве опций предлагаются два дополнительных пакета «Безопасность плюс» и «Помощь водителю». В них содержатся дополнительные помощники и системы: экстренное торможение, обзор мёртвых зон, контроль дистанции и знаков ограничения скорости, интеллектуальный круиз-контроль с дополнительными возможностями, автоматическое переключение света и другие.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Speedme, Автоновости дня

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot 408

Peugeot представила обновленный седан 408

13 августа 2018
Peugeot

Peugeot 208 GTi получит электрическую версию

10 июля 2018
Peugeot 308

Peugeot прекратил продажи двух моделей в России

27 июня 2018
Peugeot 308

Новое поколение Peugeot 308 появится в 2020 году

25 июня 2018

В России начали собирать еще две модели Peugeot и Citroen

19 июня 2018
Peugeot 508 SW

Peugeot представил универсал 508 SW

07 июня 2018

 Новости Peugeot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
KIA Sorento - kia sorento prime 2018 спутник для дальних орбит
Тест драйв
05 октября 2018

KIA Sorento
"Спутник для дальних орбит"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"
KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе
Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"

Написано новостей:

2 2 0 1 2