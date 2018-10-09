Спецверсия кроссоверов Peugeot 3008 и 5008

Российские дилеры уже принимают заказы на новые паркетники Peugeot 3008 и 5008

Для России они поставляются в специальной версии, которая называется «Crossway». Стоимость базовой комплектации 3008 составляет 2 029 тысяч рублей, а за базовый 5008 просят 2 229 тысяч рублей.

Внешне от стандартного исполнения серия «Crossway» отличается крышей чёрного цвета, светодиодной оптикой и логотипами, расположенными на крыльях.

Базовые комплектации уже включают в себя довольно много интересного: кресла салона покрыты алькантарой, восьмидюймовый тачскрин, парктроники впереди и сзади, двухзонный климат-контроль, электронные помощники с отслеживанием полосы движения и времени вождения, электрический ручной тормоз и система старта в подъём.

В качестве опций предлагаются два дополнительных пакета «Безопасность плюс» и «Помощь водителю». В них содержатся дополнительные помощники и системы: экстренное торможение, обзор мёртвых зон, контроль дистанции и знаков ограничения скорости, интеллектуальный круиз-контроль с дополнительными возможностями, автоматическое переключение света и другие.