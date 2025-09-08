Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2025

Porsche представил самый быстрый 911 Turbo S в истории

Porsche представил самый быстрый 911 Turbo S в истории
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Мюнхене Porsche официально представил обновленный 911 Turbo S. Впервые в истории модель получила гибридную силовую установку

Новинка оснащена 3,6-литровым оппозитным мотором, знакомым по Carrera GTS, но в Turbo S его дополнили двумя электрокомпрессорами и встроенным в «робот» электромотором. В итоге мощность системы составила 711 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до первой «сотни» — 2,5 с., а до 200 км/ч — 8,4 с. Максимальная скорость — 322 км/ч.

Модель теперь по умолчанию оснащается системой подавления кренов Porsche Dynamic Chassis Control и тормозными дисками на 420 мм спереди и 410 мм сзади. Инженеры добавили также активные спойлер и заслонки воздуховодов, а также облегченную на 6,8 кг титановую выхлопную систему.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Porsche сделала беспроводную зарядку для электрического Cayenne

05 сентября 2025
Porsche Taycan Black Edition

Porsche представила спецверсию Taycan Black Edition

14 июля 2025
Porsche 911 Carrera T Club Coupe

Porsche представил юбилейный 911 Carrera T Club Coupe для членов американского клуба марки

07 июля 2025
Porsche 911 Carrera 4S (2025)

Porsche представил обновленное семейство полноприводных 911 Carrera 4S

03 июля 2025
Porsche 718 Spyder RS (2024)

Porsche завершает эпоху бензиновых 718 Boxster и Cayman

23 мая 2025

Porsche может прекратить продажи электрокаров в Китае из-за падения спроса

29 апреля 2025

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) семейная ценность?
Тест драйв
25 августа 2025

FAW Bestune T90
"Семейная ценность?"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 3 2 2