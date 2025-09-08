Porsche представил самый быстрый 911 Turbo S в истории

На автосалоне в Мюнхене Porsche официально представил обновленный 911 Turbo S. Впервые в истории модель получила гибридную силовую установку

Новинка оснащена 3,6-литровым оппозитным мотором, знакомым по Carrera GTS, но в Turbo S его дополнили двумя электрокомпрессорами и встроенным в «робот» электромотором. В итоге мощность системы составила 711 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до первой «сотни» — 2,5 с., а до 200 км/ч — 8,4 с. Максимальная скорость — 322 км/ч.

Модель теперь по умолчанию оснащается системой подавления кренов Porsche Dynamic Chassis Control и тормозными дисками на 420 мм спереди и 410 мм сзади. Инженеры добавили также активные спойлер и заслонки воздуховодов, а также облегченную на 6,8 кг титановую выхлопную систему.