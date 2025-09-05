Porsche сделала беспроводную зарядку для электрического Cayenne

Стоить такая зарядка будет 5 800 долларов (примерно 470 000 рублей)

В комплект входит сама платформа весом 50 кг и специальный модуль, который крепится к днищу самой машины. Каждый из этих элементов можно приобрести по отдельности. Новшество доступно пока только для электрического Cayenne. Для актуальных Taycan и Macan совместимость, увы, не предусмотрена.

Система работает по принципу индукционной зарядки смартфонов, только в куда более серьезном масштабе. Мощность зарядки составляет 11 кВт. При этом клиренс машины менять не нужно, расстояние между платформой и зарядным портом на автомобиле может быть до 16 см. Чтобы упростить процесс стыковки, Porsche внедрила в мультимедийную систему функцию наведения, которая на экране показывает водителю направления для точной парковки над зарядным «ковриком».