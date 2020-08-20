Porsche Taycan можно будет дооснащать новыми функциями «по воздуху»

Начиная с октября у владельцев появится возможность дооснащать машину новыми функциями через обновления «по воздуху»

Главное новшество Porsche Taycan 2021 модельного года — расширение возможностей системы Functions on Demand (FoD), с помощью которой можно добавлять новые функции простым обновлением софта. В списке доступных опций, помимо интеллектуального контроля запаса хода PIRM, появится система удержания в полосе, а также InnoDrive, меняющая алгоритмы работы трансмиссии в зависимости от скоростных ограничений, наличия подъёмов или спусков по ходу движения. Их можно приобрести по подписке или оплатить сразу полную стоимость.

Ещё Porsche предложит адаптивный усилитель руля Power Steering Plus, плюс добавит в список опций седана цветной проекционный дисплей, 22-киловаттное бортовое зарядное устройство вместо стандартного мощностью 11 киловатт, а также функцию Smartlift, которая доступна только при заказе пневмоподвески. Она позволит автомобилю самостоятельно подниматься перед неровностями, используя сохранённые в памяти геометки.