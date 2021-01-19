В Porsche анонсировали новый Taycan

Правда, производитель не говорит какой-именно автомобиль пополнит семейство «Тайканов». На первый взгляд может показаться, что нам представят ожидаемый универсал Taycan Cross Turismo. Однако, есть подозрение, что это не так

Коллеги Motorpage – из издания Motor1 сообщают, что ждать электрического универсала Porsche придется еще как минимум год. Ближайший же анонс – базовый заднеприводный Taycan, который выходит на глобальный рынок (ранее он продавался только в Китае). Причем предположение строится на основе цвета. Поясним, на анонсной фотографии изображены силуэты четырех машин, одна из которых – черная. Именно черным был тот самый Taycan во время официальной презентации.

Что представляет собой автомобиль? Здесь у нас используется только один электромотор на 408 лошадиных сил. Запас хода в таком исполнении – 400 километров в час. Что даже у базового Taycan есть заряженная версия Performance Plus, которая дополнительно обеспечивает около 80 лошадиных сил.