Автомобильный портал Motorpage
19 янв 2021

В Porsche анонсировали новый Taycan

В Porsche анонсировали новый Taycan
Автор фото: фирма-производитель

Правда, производитель не говорит какой-именно автомобиль пополнит семейство «Тайканов». На первый взгляд может показаться, что нам представят ожидаемый универсал Taycan Cross Turismo. Однако, есть подозрение, что это не так

Коллеги  Motorpage – из издания Motor1 сообщают, что ждать электрического универсала Porsche  придется еще как минимум год. Ближайший же анонс – базовый заднеприводный Taycan, который выходит на глобальный рынок (ранее он продавался только в Китае). Причем предположение строится на основе цвета. Поясним, на анонсной фотографии изображены силуэты четырех машин, одна из которых – черная. Именно черным был тот самый Taycan во время официальной презентации.

Что представляет собой автомобиль? Здесь у нас используется только один электромотор на 408 лошадиных сил. Запас хода в таком исполнении – 400 километров в час. Что даже у базового Taycan есть заряженная версия Performance Plus, которая дополнительно обеспечивает около 80 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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