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12 дек 2016

Renault организовал экспортные поставки кузовов из России в Алжир

Renault организовал экспортные поставки кузовов из России в Алжир
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба российского подразделения французской компании Renault сообщает о начале экспортных поставок автомобильных кузовов российского производства в Алжир.

Как указывается в официальном сообщении компании, первые партии полностью сваренных и окрашенных на территории РФ кузовов от модели Logan были отправлены партнерам в Алжире еще 6-ого декабря текущего года. Кузова предназначены для завода Renault Algerie Production в городе Оран и до конца текущего года компания планирует поставить около тысячи этих автокомпонентов.

«Прежде всего, начало поставок сваренных и окрашенных кузовов для Renault Logan в Алжир – дополнительное подтверждение того, что российская продукция соответствует самым высоким мировым стандартам и обладает высокой конкурентоспособностью на мировых рынках. Мы продолжаем успешное развитие экспортных проектов, которые имеют стратегический характер как для компании Renault Россия, так и для автомобильной промышленности и экономики России в целом. Проект по экспорту в Алжир станет одним из самых масштабных», – прокомментировал начало поставок  генеральный директор российского подразделения французской компании Андрей Панков.

Организация поставок уже готовых кузовов из нашей страны позволит, с одной стороны, загрузить недозагруженные из-за кризиса производственные мощности в России, а с другой – поспособствуют развитию недавно открытого (в 2014 году) завода.

Напомним, что в настоящее время французская компания поставляет на различные рынки около 160 типов комплектующих, произведенных в России. В их число входят, в частности, осветительные приборы, отдельные элементы ходовой части и тормозной системы, пластиковые и штампованные детали.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, Cars.ru, АвтоБизнесРевю, Колеса.ру

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