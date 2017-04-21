Представители Renault Sport подтвердили информацию о том, что новое поколение хот-хэтча Megane R.S. будет самым мощным в истории этой модели. При этом французы ищут баланс между элегантностью и агрессией в облике

«Наш бренд не агрессивен внешне. Мы стараемся сделать продукт с чувственными линиями и мощным двигателем. Это то, что мы попытались воплотить в жизнь на предыдущем R.S. Поверьте, найти правильный баланс очень сложно, но, кажется, нам это удалось», — заявил шеф-дизайнер марки Renault Стефан Жанин.

Технических подробностей о будущей новинке пока очень мало. Известно лишь, что в отличие от конкурентов, таких как, например, Ford Focus RS, Renault Megane R.S. останется переднеприводным. Это, кстати, позволит ему попытаться перебить рекорд круга для хот-хэтчей на Северной петле Нюрбургринга, который установил Volkswagen Golf GTI Clubsport.

Также известно, что шасси французского «заряженного» хэтчбека будет полноуправляемым. О мощности мотора ничего не известно, но он точно будет мощнее того, что устанавливается на Honda Civic Type-R. То есть с 2-литрового турбомотора в Renault Sport планируют «снять» 315-320 л.с. В базовой версии Renault Megane R.S. будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой передач, а за доплату будет предложен новый 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.