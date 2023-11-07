Американцу пришлось купить сразу два Rolls-Royce Spectre, чтобы стать первым владельцем модели в США

Известный коллекционер Майкл Фукс стал первым владельцем Rolls-Royce Spectre в США благодаря тому, что заказал сразу два экземпляра модели, чтобы опередить всех

Нюанс заключается в том, что американский коллекционер приобрел именно выставочный экземпляр, который привозили в США для демонстрации. У такого автомобиля стандартный цвет кузова под названием Tempest Grey, 23-дюймовые колесные диски и белый салон с желтой строчкой. А вот вторая модель станет поинтереснее, только вот готова она будет в конце 2024 года. Вероятно, она будет окрашена в один из 12 индивидуальных оттенков, самый известный из которых - пурпурный “фуксия” Fux Fuchsia. В его коллекции уже есть два автомобиля с таким оттенком - McLaren 720 S и Rolls-Royce Dawn.

Напомним, что Rolls-Royce Spectre показали в прошлом году и отличилась данная модель тем, что стала первым электрическим автомобилем британской марки. В движение Spectre приводится четырьмя электромоторами суммарной мощностью 585 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 120 кВт*ч. Максимальный запас хода без подзарядки составит 520 км. (по циклу WLPT). Разгон до “сотни” занимает 4,5 с. Привод - полный.