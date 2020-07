Daimler и Geely определили будущее бренда Smart

Новые китайские электрокары будут ориентированы на европейский рынок

Совместное предприятие, созданное в прошлом году автоконцернами Daimler и Geely после раздела марки Smart, обрело более определенные очертания и перспективы: партнеры рассказали о структуре и руководстве обновленной компании. Также Daimler и Geely подтвердили, что новое поколение электромобилей Smart появится в 2022 году.

Зарегистрированное в Китае СП Smart Automobile Co. Ltd. обзавелось «дочкой» по имени Smart Europe GmbH с офисом в Штутгарте, которая возьмет на себя поставки, продажи и обслуживание автомобилей бренда на европейском рынке. Гендиректор предприятия Сянбэй Тонг, прежде бывший топ-менеджером Geely и ее компании Lynk & Co., назначил на аналогичную должность в Smart Europe Дирка Адельмана, который ранее отвечал за трансформацию «Смарт» в марку, специализирующуюся исключительно на электрокарах. Финансовым директором европейского подразделения стал Мартин Гюнтер, перешедший из финансового отдела послепродажного обслуживания Mercedes-Benz.