Раньше азиатская (и российская в том числе) версия седана Toyota Camry серьезно отличалась внешне от версии, которая продавалась в Северной Америке. Однако в новом поколении облик модели унифицирован, то есть Camry стала по настоящему глобальной.

Несмотря на довольно схематичный вид патентных изображений заметно, что седан ничем не отличается от представленной в начале года американской Camry и дебютировавшей летом японской версии модели. Причем для регистрации прав на облик в Toyota взяли именно последний: обратите внимание на рамку для крепления переднего номера.

Первыми Toyota Camry нового поколения увидели американцы: там машину представили в феврале этого года. Летом дебютировала японская версия, которая обычно сильно отличалась, но как только покрывала были сдернуты, стало понятно, что вариант для внутреннего рынка будет иметь в точности такой же дизайн, что и машина для американцев. Китая и, судя по всему, Россия исключениями не стали.

В США машина продается с 2,5- и 3,5-литровыми двигателями мощностью 206 и 305 л.с., в Японии Camry продается только с гибридной силовой установкой в составе 2,5-литрового двигателя и электромотора (211 л.с.), а в Китае есть еще и 2-литровый вариант (169 л.с.). У нас, скорее всего, будут доступны все три версии, а вот гибрид продаваться не будет. Когда? По неофициальным данным машина появится на российском рынке следующей весной.