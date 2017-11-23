Автомобильный портал Motorpage
23 ноя 2017

Рассекречен облик Toyota Camry для российского рынка

Рассекречен облик Toyota Camry для российского рынка
Автор фото: Роспатент

Раньше азиатская (и российская в том числе) версия седана Toyota Camry серьезно отличалась внешне от версии, которая продавалась в Северной Америке. Однако в новом поколении облик модели унифицирован, то есть Camry стала по настоящему глобальной.

Несмотря на довольно схематичный вид патентных изображений заметно, что седан ничем не отличается от представленной в начале года американской Camry и дебютировавшей летом японской версии модели. Причем для регистрации прав на облик в Toyota взяли именно последний: обратите внимание на рамку для крепления переднего номера.

Первыми Toyota Camry нового поколения увидели американцы: там машину представили в феврале этого года. Летом дебютировала японская версия, которая обычно сильно отличалась, но как только покрывала были сдернуты, стало понятно, что вариант для внутреннего рынка будет иметь в точности такой же дизайн, что и машина для американцев. Китая и, судя по всему, Россия исключениями не стали.

В США машина продается с 2,5- и 3,5-литровыми двигателями мощностью 206 и 305 л.с., в Японии Camry продается только с гибридной силовой установкой в составе 2,5-литрового двигателя и электромотора (211 л.с.), а в Китае есть еще и 2-литровый вариант (169 л.с.). У нас, скорее всего, будут доступны все три версии, а вот гибрид продаваться не будет. Когда? По неофициальным данным машина появится на российском рынке следующей весной.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Camry

Toyota начала производство новой Camry

29 июня 2017
Toyota Camry

Toyota рассказала о двигателях новой Camry

23 июня 2017
Toyota Camry 2018

Toyota Camry получит мультимедиа на Linux

02 июня 2017
Toyota Camry 2017

Toyota показала Camry для японского рынка

19 мая 2017
Toyota Camry 2017

Toyota представила обновленную Camry для российского рынка

21 апреля 2017

Toyota официально представила новое поколение Camry

11 января 2017

 Новости Toyota Camry

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 - audi a6 2015 ума палата Тест драйв
22 ноября 2017

Audi A6
"Ума палата"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 запас прочности
Тест драйв
21 ноября 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Запас прочности"
Datsun on-Do - datsun mi-do 2017 новая порода «лошадей»
Тест драйв
18 ноября 2017

Datsun on-Do
"Новая порода «лошадей»"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"

Написано новостей:

2 0 1 8 4