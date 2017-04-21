Компания Toyota представила обновленный седан Camry для российского рынка. По технической части изменений нет, а вот изменения в оборудовании коснулись всех версий, включая комплектацию Exclusive, разработанную специально под запросы российских покупателей

Во всех комплектациях теперь доступны светодиодные противотуманные фары. Начиная с комплектации «Элеганс Плюс» в оснащение входят светодиодные фары ближнего света. Цветовая палитра модели пополнилась новым темно-коричневым металликом.

Стилистический пакет «Премиум» получил решетку радиатора особого дизайна и интегрированные в передний бампер повторители указателей поворота.

Особая серия Exclusive после обновления получила все опции пакета «Премиум» наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь отделку салона можно заказать с отделкой перфорированной черной кожей. Напомним, что версия Exclusive появилась в прошлом году. В ее оснащение, в том числе, входит мультимедийная система с 10-дюймовым экраном на операционной системой Android и с поддержкой сетей Wi-Fi. Эта версия стала первой моделью Toyota с предустановленными популярными сервисами Яндекса, включая Яндекс.Навигатор, Яндекс.Браузер и другие. Также, отличить версию Exclusive можно по 17-дюймовым легкосплавным дискам уникального дизайна и логотипу специальной серии на крышке багажника.

После обновления стоимость базовой версии Toyota Camry не изменилась и составляет 1 407 000 рублей.