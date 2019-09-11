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11 сен 2019

Toyota продала 400-тысячную Camry в России

Toyota продала 400-тысячную Camry в России
Автор фото: фирма-производитель

Совокупные продажи седанов Toyota Camry в России достигли 400 000 экземпляров. Учитываются все поколения модели с 2002 года, когда автомобиль официально пришел в страну

По современным меркам это действительно много. К слову, еще одним важным показателем является тот факт, что большая часть всех реализованных в России Camry «родились» в нашей стране: они собраны на заводе компании в Санкт-Петербурге. Он, в свою очередь, запустился в 2007 году, а в общей сложности с конвейера сошло более 300 000 автомобилей Camry.

Между тем бестселлером в России среди всех Camry стало седьмое поколение модели (198 825 проданных экземпляров), при этом новая генерация модели чуть более чем за год превысила отметку продаж в 47 000 автомобилей. Производитель считает, что у новой Camry есть все шансы установить новые рекорды продаж. Добавим, что в последние годы Camry — стабильно самый популярный седан бизнес-класса на российском рынке.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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