Автомобильный портал Motorpage
25 апр 2017

Новое поколение Toyota Corolla появится в 2018 году

Новое поколение Toyota Corolla появится в 2018 году
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Шанахе представители Toyota заявили, что следующее поколение популярного у нас и в Китае седана Corolla появится в 2018 году

Двенадцатое по счету оно будет построено на новой модульной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture) на которую японская компания постепенно переводит все свои переднеприводные модели.

По технической части седан претерпит серьезные изменения. В частности, в задней подвеске полунезависимая балка уступит место многорычажной подвеске, в конструкции будут применяться сверхпрочные стали, а точечная сварка уступит место лазерной.

О том, какие двигатели будут у следующего поколения Toyota Corolla пока ничего неизвестно. Традиционно набор силовых агрегатов меняется в зависимости от рынка. Однако, вероятнее всего, некоторые двигатели Corolla позаимствует у соплатформенного кроссовера C-HR. В частности это будет новый 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 112 л.с. и 2-литровый двигатель мощностью 155 л.с. Также в гамме должна появиться гибридная силовая установка, которая будет позаимствована у нового Prius (он также построен на платформе TNGA).

По слухам, новое поколение Toyota Corolla сначала дебютирует в Японии, а до остальных рынков будет добираться в течение 2019 года. У нас будущую новинку вряд ли можно будет увидеть ранее 2020 года: в конце прошлого года Toyota вывела на российский рынок обновленную версию седана.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире

01 февраля 2017

Новая Toyota Corolla может получить двигатель от BMW

26 декабря 2016

Toyota объявила старт продаж обновленного седана Corolla в России

25 августа 2016

Toyota объявила российские цены на обновленный седан Corolla

04 июля 2016

В Москве состоялась премьера обновленной версии Toyota Corolla

16 июня 2016

Toyota обновила седан Corolla для европейского рынка

24 марта 2016

 Новости Toyota Corolla

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz Vito - mercedes-benz vito 2015 выигрышная комбинация Тест драйв
25 апреля 2017

Mercedes-Benz Vito
"Выигрышная комбинация"
Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2015 антиробот
Тест драйв
24 апреля 2017

Smart Fortwo Coupe
"Антиробот"
Nissan Murano - nissan murano 2016 огненно-пушистый
Тест драйв
21 апреля 2017

Nissan Murano
"Огненно-пушистый"
Suzuki Vitara - личный опыт. suzuki vitara 2015 ценности жизни
Автопутешествия
20 апреля 2017

Suzuki Vitara
"Ценности жизни"

Написано новостей:

1 8 7 2 3