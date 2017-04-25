На автосалоне в Шанахе представители Toyota заявили, что следующее поколение популярного у нас и в Китае седана Corolla появится в 2018 году

Двенадцатое по счету оно будет построено на новой модульной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture) на которую японская компания постепенно переводит все свои переднеприводные модели.

По технической части седан претерпит серьезные изменения. В частности, в задней подвеске полунезависимая балка уступит место многорычажной подвеске, в конструкции будут применяться сверхпрочные стали, а точечная сварка уступит место лазерной.

О том, какие двигатели будут у следующего поколения Toyota Corolla пока ничего неизвестно. Традиционно набор силовых агрегатов меняется в зависимости от рынка. Однако, вероятнее всего, некоторые двигатели Corolla позаимствует у соплатформенного кроссовера C-HR. В частности это будет новый 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 112 л.с. и 2-литровый двигатель мощностью 155 л.с. Также в гамме должна появиться гибридная силовая установка, которая будет позаимствована у нового Prius (он также построен на платформе TNGA).

По слухам, новое поколение Toyota Corolla сначала дебютирует в Японии, а до остальных рынков будет добираться в течение 2019 года. У нас будущую новинку вряд ли можно будет увидеть ранее 2020 года: в конце прошлого года Toyota вывела на российский рынок обновленную версию седана.