Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado обновился и получил новый мотор

Toyota объявила о начале выпуска слегка обновленного Land Cruiser Prado. У автомобиля немного изменились комплектации, появились новые системы безопасности, а также возросла мощность двигателя

Речь идет о модернизированной версии 2,8-литрового дизельного 1GD-FTV. Теперь он развивает 204 л.с. и 500 Нм (ранее было 177 л.с. и 450 Нм). Тойота заявляет, что за счет оптимизации конструкции двигателя расход топлива удалось снизить на 17%. Ранее этот улучшенный ДВС дебютировал на обновленных Hilux и Fortuner.

Пока речь идет о Land Cruiser Prado для рынка Японии, но в скором времени новый мотор станет доступен и на других. В частности, те же Hilux и Fortuner уже получили ОТТС с таким «сердцем» (для России его мощность снижена до 200 л.с. ради более выгодного коэффициента транспортного налога), хотя цены еще не объявлены. В дополнение к этому на Land Cruiser Prado начали устанавливать обновленную версию Toyota Safety Sense 2.0. Система научилась заранее определять пешеходов и велосипедистов. Плюс к этому теперь функции предупреждения о покидании полосы и распознавания дорожных знаков включены во все комплектации в качестве стандартного оборудования.