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28 дек 2018

На автосалоне в Токио покажут гоночный Prius

На автосалоне в Токио покажут гоночный Prius
Автор фото: фирма-производитель

Вы можете себе представить гоночный «Приус»? Лично мы не можем, а команда из Toyota Racing Development может не только представить, но и приготовить этот продукт. «Живой» автомобиль покажут на Токийском автосалоне

Хотим сразу предупредить, никакой технической модернизации не предполагалось. Наверное, это автомобилю и не требуется. Зато на «Приус» установят аэродинамический обвес, который был сконструирован при помощи анализа вычислительной гидродинамики (CFD) и аэродинамической трубы. В компании заявляют, что с новым обвесом Prius получился более обтекаемым, чем оригинальный автомобиль. Так что помимо агрессивного, насколько это возможно, дизайна, создатели позаботились об экономии, которая у «Приуса-малоежки», наверняка, станет еще меньше.

Интересно, что весь тюнинг-комплект, напомним, что в него входят: колеса, бамперы, пороги, спойлер, диффузор, а также множество других деталей, можно будет приобрести отдельно, так что даже собственный «Приус» при желании можно преобразить.

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При написании новости использовалась информация:
motor1, CarsWeek

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