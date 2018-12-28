На автосалоне в Токио покажут гоночный Prius

Вы можете себе представить гоночный «Приус»? Лично мы не можем, а команда из Toyota Racing Development может не только представить, но и приготовить этот продукт. «Живой» автомобиль покажут на Токийском автосалоне

Хотим сразу предупредить, никакой технической модернизации не предполагалось. Наверное, это автомобилю и не требуется. Зато на «Приус» установят аэродинамический обвес, который был сконструирован при помощи анализа вычислительной гидродинамики (CFD) и аэродинамической трубы. В компании заявляют, что с новым обвесом Prius получился более обтекаемым, чем оригинальный автомобиль. Так что помимо агрессивного, насколько это возможно, дизайна, создатели позаботились об экономии, которая у «Приуса-малоежки», наверняка, станет еще меньше.

Интересно, что весь тюнинг-комплект, напомним, что в него входят: колеса, бамперы, пороги, спойлер, диффузор, а также множество других деталей, можно будет приобрести отдельно, так что даже собственный «Приус» при желании можно преобразить.