Toyota Prius 2017-го модельного получила гибридную силовую установку нового поколения, работающую в паре с 98-сильным бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, электронной дроссельной заслонкой ETCS-i и изменяемыми фазами ГРМ VVT-i

Помимо этого, новый двигатель получил еще и электрическую помпу. Изменилась и трансмиссия, теперь это электромеханический вариатор с планетарным делителем мощности, работающий в паре с традиционным электродвигателем. В общей сложности суммарная мощность обеих силовых установок составляет 122 л.с.

Вдобавок к этому Prius четвертого поколения отличается новой батареей Ni-Mh, позволившей увеличить пробег, а так же, благодаря меньшим габаритам, улучшить развесовку гибрида и увеличить внутреннее пространство. Важно, что гарантия на батарею и ее электронику действует расширенная гарантия, пять лет или 100 тысяч пробега. Вся информация о работе гибридных систем отображается на двух мониторах и проекционном дисплее на лобовом стекле, в дополнение к которым установлен еще один, но уже сенсорный монитор, отвечающий за управление мультимедиа, навигацией и прочие вспомогательные функции.

Новый гибрид получил 2-зонный климат-контроль с функцией S-Flow, обогрев передних кресел с возможностью выбора не только степень, но и площадь прогрева, навигацией, распознающей голосовые команды и отображающий карты в режиме 3D, возможность синхронизации с мобильными устройствами по Wi-Fi, а так же аудиосистему JBL GreenEdge созданную специально для Prius. В России новый гибрид будет продаваться по цене 2 112 000 рублей.