С чем у вас ассоциируется Toyota? Да, надежность, но и зеленые технологии, отсутствие яркого дизайна в моделях, безэмоциональность. Похоже, самим японцам надоело быть вечными ботаниками-зубрежниками и на автосалоне во Франкфурте они показали настоящую «карманную ракету» — хот-хэтч Yaris GRMN.

Машину разрабатывали в британском отделении компании Toyota и продаваться она будет исключительно на европейском рынке. Под капотом субкомпактного трехдверного хэтчбека засунули 1,8-литровый турбодвигатель мощностью 212 л.с. — такой же, но мощностью 220 л.с. компания поставляет для спорткаров Lotus. Двигатель агрегатируется исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

По мощности и динамике Toyota Yaris GRMN кладет на обе лопатки всех своих конкурентов (Ford Focus ST, Opel Corsa OPC, Renault Clio RS): разгон до 100 км/ч у машины занимает всего 6,3 секунды.

Серьезно поработали и над подвеской. Помимо усиленных тормозов, здесь стоят спортивные амортизаторы Sachs, жесткие пружины, хот-хэтч получил 17-дюймовые легкосплавные колеса BBS.

Конечно же хот-хэтч получил агрессивный аэродинамический обвес с новыми бамперами, порогами и антикрылом над задней дверью.

Машина не только самая быстрая в классе, но и самая дорогая: в Европе Toyota Yaris GRMN обойдется в 29 900 евро. Впрочем, «горячий» хэтчбек еще и эксклюзивен: Toyota соберет всего 400 экземпляров этой версии.