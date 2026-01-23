Toyota готовит возвращение среднемоторного спорткара

Toyota официально подтвердила работу над новым среднемоторным спортивным автомобилем. После многих лет слухов и ожиданий компания признала, что проект действительно существует, хотя до его появления на рынке пройдет еще немало времени

О разработке рассказал президент Gazoo Racing Томоя Такахаси. По его словам, будущая модель уже находится на стадии испытаний, однако серийное производство запланировано лишь через 4-5 лет. В лучшем случае новинка может дебютировать ближе к концу десятилетия.

Ключевым элементом проекта станет совершенно новый двигатель G20E. Это 2,0-литровый бензиновый турбомотор, впервые показанный на концепте GR Yaris M. Его мощность составит порядка 400 л.с. Также предусмотрено, что двигатель может работать в составе гибридной силовой установки.

Такахаси отметил, что нынешний 3-цилиндровый турбомотор объемом 1,6 литра, знакомый по GR Yaris и GR Corolla, недостаточно мощный для среднемоторной компоновки. Это косвенно подтверждает, что новая разработка ориентирована на отдельный спортивный автомобиль, а не на модификацию существующих хот-хэтчей.

Toyota прекратила выпуск среднемоторных моделей в 2007 году с уходом третьего поколения MR2. Именно эта культовая модель считается главным кандидатом на возрождение. Параллельно марка работает и над другим спортивным проектом. Речь идет о новом поколении Celica, хотя его дебют также вряд ли состоится раньше 2028 года.