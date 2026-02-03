Toyota подтвердила разработку нового 6-местного кроссовера

Toyota опубликовала несколько изображений крупного кроссовера. Судя по снимкам интерьера, модель получит три ряда сидений. Премьера новинки состоится 10 февраля

Можно заметить, что на втором ряду установлены два отдельных кресла с подлокотниками, а третий ряд выполнен в виде двухместного дивана. Для всех задних пассажиров есть отдельные настройки климатической системы и разъемы USB для зарядки гаджетов. Отдельного внимания заслуживает панорамная стеклянная крыша, которая занимает почти всю площадь потолка.

Название модели Toyota пока держит в секрете, однако большинство признаков указывают на серийное воплощение концепта bZ Large, представленного в 2021 году. Ранее в сети были опубликованы патентные снимки и официальный тизер будущей новинки. Благодаря им и можно сказать, что дизайн модели вдохновлен концептом bZ Large. Ожидается, что серийная версия получит традиционные боковые зеркала и иные дверные ручки. По размерам новинка может оказаться близкой к Highlander, а на рынок она, вероятно, выйдет в виде электрокара.