28 янв 2026

Toyota намекнула на новый большой кроссовер

Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota опубликовала первый тизер новой модели, ограничившись единственным изображением и лаконичной подписью о скором дебюте. Несмотря на отсутствие официальной информации, силуэт модели позволяет сделать ряд выводов о будущей новинке

Судя по изображению, речь идет о крупном кроссовере. Пока можно только разглядеть выпуклые боковые части кузова и заднюю оптику, выполненную в виде двух тонких светодиодных полос. Кроме этого, можно разглядеть спинку сиденья третьего ряда, что, возможно, намекает как минимум на 7-местный салон.

Предполагается, что будущий кроссовер получит полностью электрическую силовую установку, однако гибридную модификацию тоже исключать нельзя. Это косвенно подтверждается и тем, что ранее компания официально заявляла о планах выпустить два полностью новых электрических SUV с тремя рядами сидений для рынка США. Их производство планируется наладить на заводе в штате Кентукки.

