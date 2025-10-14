Автомобильный портал Motorpage
14 окт 2025

Toyota готовит роскошное купе Century с водительским креслом по центру

Автор фото: фирма-производитель

С момента появления первой Century в 1967 году этот бренд считается вершиной японской автомобильной роскоши. Теперь к седану и кроссоверу, представленному в 2023 году, присоединяется купе, которое сочетает классические черты и футуризм

Судя по официальным тизерам, автомобиль получил раздвижные двери без центральной стойки, а также необычно высокий дорожный просвет, придающий модели внедорожный характер. Отдельное внимание привлекает «восьмизглазая» светодиодная оптика и решетка радиатора в цвет кузова. Однако главной особенностью будет салон с единственным водительским креслом посередине.

Официальная премьера Century Coupe состоится в конце октября на автосалоне Japan Mobility Show 2025. По некоторым предположениям модель может получить гибридную силовую установку. Вместе с ним на стенде Toyota покажут новый концепт Corolla.

При написании новости использовалась информация:
motor1

