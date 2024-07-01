Toyota GR Supra в 2025 модельном году лишится стандартного 4-цилиндрового мотора

Компания Toyota готовит к дебюту обновленную GR Supra 2025 модельного года. Автомобилю переделали комплектации и лишили стандартной 255-сильной 2,0-литровой “турбочетверки”. Стоимость в связи с этим теперь будет начинаться от 57 335 долларов (4 900 000 рублей)

Моторная гамма модели состоит только из 3,0-литровой рядной “турбошестерки”. Ее мощность осталась прежней: 382 л.с. и 499 Нм крутящего момента. Данный агрегат работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом” или 6-ступенчатой “механикой”. Заявленный разгон до “сотни” - 3,9 и 4,2 с. соответственно коробке передач.

Новую Супру предложат в двух комплектациях. Стандартное оснащение включает отделку из алькантары и кожи, спортивные сиденья, аудиосистему с 10 динамиками и 8,8-дюймовый экран мультимедийной системы. В версии Premium интерьер выполнен из черной или коричневой кожи и добавлена аудиосистема JBL с 12 динамиками.