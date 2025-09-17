Toyota представила электрический шаттл e-Palette с салоном на 17 человек

Toyota официально запустила в продажу в Японии электрический шаттл e-Palette. Это серийная версия концепта, который показали еще в 2018 году. Самое интересное, что e-Palette теперь самый дорогой автомобиль марки (около 16,2 млн рублей)

Электрический шаттл будет собираться только под определенный заказ от клиента. Модель получила панорамное остекление и достаточно вместительный салон, в котором может комфортно расположиться до 17 человек. Примечательно, что шаттл можно адаптировать не только под перевозку пассажиров, но также и под фуд-трак или мобильный магазин. В некоторых сценариях использования числится и кинотеатр.

Шаттл оснащен 201-сильным электромотором и батареей на 72,8 кВт*ч. Запас хода составляет 250 км. Максимальная скорость ограничена 80 км/ч. В будущем модель получит автопилот четвертого уровня, который полностью заменяет водителя.