12 сен 2025

Toyota представила раллийную спецверсию Land Cruiser 300 Rally Raid

Автор фото: фирма-производитель

Toyota представила особую версию Land Cruiser 300 под названием Rally Raid, вдохновленную марафоном «Дакар». Будет собрано лишь 12 экземпляров для японского рынка и еще 12 комплектов для доработки уже выпущенных автомобилей. Причем приобрести их смогут только победители специальной лотереи

Спецверсия основана на версии GR Sport с 3,3-литровым дизельным V6 мощностью 309 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Внедорожник получил новые амортизаторы и пружины, а также внедорожные шины Toyo Open Country с 18-дюймовыми дисками Enkei.

Внешне Rally Raid можно узнать по новым бамперам, красным буксировочным проушинам и тормозным суппортам, оригинальным брызговикам и наклейкам с символикой заводской команды Toyota. В салоне установлены спортивные кресла с улучшенной боковой поддержкой и памятная табличка, подчеркивающая уникальность машины.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

