Toyota представила раллийную спецверсию Land Cruiser 300 Rally Raid

Toyota представила особую версию Land Cruiser 300 под названием Rally Raid, вдохновленную марафоном «Дакар». Будет собрано лишь 12 экземпляров для японского рынка и еще 12 комплектов для доработки уже выпущенных автомобилей. Причем приобрести их смогут только победители специальной лотереи

Спецверсия основана на версии GR Sport с 3,3-литровым дизельным V6 мощностью 309 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Внедорожник получил новые амортизаторы и пружины, а также внедорожные шины Toyo Open Country с 18-дюймовыми дисками Enkei.

Внешне Rally Raid можно узнать по новым бамперам, красным буксировочным проушинам и тормозным суппортам, оригинальным брызговикам и наклейкам с символикой заводской команды Toyota. В салоне установлены спортивные кресла с улучшенной боковой поддержкой и памятная табличка, подчеркивающая уникальность машины.