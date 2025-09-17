В Toyota считают, что водородные автомобили вытеснят дизельные с рынка

Пока многие автопроизводители вкладываются в электрокары, Toyota продолжает двигаться своим путем. Компания уверена, что будущее за водородом

Вице-президент австралийского подразделения Toyota Шон Хэнли отметил, что дизель сохранится еще на ближайшее время, однако в более отдаленной перспективе его место займут водородные силовые установки. Однако он подчеркнул, что единственное препятствие этому останется неразвитая инфраструктура. В Австралии и других странах сеть водородных заправок крайне мала. Тем не менее в Toyota уверены, что при нужных инвестициях можно ускорить массовое строительство водородных заправочных станций.

Напомним, что главным водородным автомобилем компании является седан Toyota Mirai, который выпускается с 2014 года. В ближайшие пару лет на рынок выйдут соответствующие модификации моделей Hilux и HiAce.