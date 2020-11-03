Спорткар Toyota Supra получит кузов тарга ради тюнинг-шоу SEMA

Американское подразделение Toyota анонсировало подготовку единственного в своём роде спорткара Supra со съёмной панелью крыши. Дебютирует Toyota Supra Sport Top онлайн

Крышу купе планируется заменить на два жёстких сегмента из композитных материалов, которые можно будет снять либо установить обратно вручную. Разработчики обещают продумать их конфигурацию таким образом, чтобы съёмные панели можно было хранить в багажнике спорткара.

При этом утверждается, что от центральной перемычки, которая обычно используется для сохранения жёсткости кузова, удалось избавиться. Каким образом планируется усилить кузов спорткара, пока неизвестно. Кроме того, инженеры Toyota подчеркнули, что постараются сохранить силуэт Супры с кузовом тарга максимально похожим на очертания стандартного купе.

Когда именно дебютирует новинка, пока неизвестно: цифровая версия шоу SEMA стартовала сегодня. Серийного производства такого спорткара также не планируется, но, возможно, разработчики выложат свои чертежи в открытый доступ.