В Volkswagen очень гордятся своим пикапом Amarok: машина популярна не только в Южной Америке, где изначально и появилась, но и в Европе. Покупают их и в России несмотря на высокую цену. Однако теперь некоторым из владельцев придется внепланово посетить сервисные станции.

Российское представительство Volkswagen направило в Росстандарт уведомление об отзыве данной модели. Под сервисную кампанию подпало 137 автомобилей с турбодизелями V6, проданных в этом году.

Причиной отзыва стал обратный шланг гидроусилителя, который может бывть поврежден хомутом соседнего шланга или из-за контакта с кромкой кузова в районе колесной ниши. Выявленный дефект может привести к утечке масла из гидравлической системы.

На сервисных станциях будет выполнена установка защитного резинового кольца на шланг обратной магистрали и произведено изменение положения хомута на соседнем шланге. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.