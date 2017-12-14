Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2017

Отзыв VW Amarok: у машин в России может отказать гидроусилитель руля

Отзыв VW Amarok: у машин в России может отказать гидроусилитель руля
Автор фото: фирма-производитель

В Volkswagen очень гордятся своим пикапом Amarok: машина популярна не только в Южной Америке, где изначально и появилась, но и в Европе. Покупают их и в России несмотря на высокую цену. Однако теперь некоторым из владельцев придется внепланово посетить сервисные станции.

Российское представительство Volkswagen направило в Росстандарт уведомление об отзыве данной модели. Под сервисную кампанию подпало 137 автомобилей с турбодизелями V6, проданных в этом году.

Причиной отзыва стал обратный шланг гидроусилителя, который может бывть поврежден хомутом соседнего шланга или из-за контакта с кромкой кузова в районе колесной ниши. Выявленный дефект может привести к утечке масла из гидравлической системы.

На сервисных станциях будет выполнена установка защитного резинового кольца на шланг обратной магистрали и произведено изменение положения хомута на соседнем шланге. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Amarok

Volkswagen представил Amarok, который мы не увидим

07 сентября 2017

Volkswagen создал концептуальный пикап Komara

05 декабря 2016

Volkswagen назвал стоимость обновленного Amarok для российского рынка

19 сентября 2016

Рестайлинговый Volkswagen Amarok появится в России раньше срока

05 июля 2016

Volkswagen показал рестайлинговый пикап Amarok

04 мая 2016
Volkswagen Amarok Canyon

Volkswagen привезет в Россию самую дорогую версию пикапа Amarok

13 июня 2013

 Новости Volkswagen Amarok

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Fortuner - toyota fortuner 2016 форчунер Тест драйв
11 декабря 2017

Toyota Fortuner
"Форчунер"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 «как и разом со мной медведь не цепной …»
Тест драйв
07 декабря 2017

Skoda Kodiaq
"«Как и разом со мной медведь не цепной …»"
Lada Vesta - lada vesta sw cross и lada vesta sw 2017 плавник над водой
Тест драйв
05 декабря 2017

Lada Vesta
"Плавник над водой"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 3 3