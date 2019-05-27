Новый VW Golf R: больше мощности

Йост Капито – управляющий директор подразделения Volkswagen R GmbH – приоткрыл завесу тайны относительно концепции нового поколения хот-хэтча Volkswagen Golf R

В своем интервью порталу Motor1 топ-менеджер заявил, что у новой «эрки» не будет ни дрифт-режима, ни полноуправляемого шасси, которые есть в арсенале прямых конкурентов – хэтчбеков Focus RS и Renault Megane RS.

Отказ от первой технологии г-н Капито прокомментировал следующим образом: «Мы не стали внедрять дрифт-режим отнюдь не из-за вопросов экономии. В конце концов, это всего лишь программа, которая помогает распределять крутящий момент определенным образом. Для производителя она практически ничего не стоит. Просто Ford Focus RS нацелен в первую очередь на фан, а у нового Volkswagen Golf R слегка другие задачи».

Что касается отказа от полноуправляемого шасси, то здесь топ-менеджер высказался радикально, заявив, что оно попросту ненужно на автомобиле размером с Golf. Тем не менее г-н Капито заверил, что унывать поклонникам Volkswagen не стоит. Новый Golf R станет мощнее и быстрее предшественника. Напомним, что нынешний Golf R оснащается рядной «турбочетверкой» мощностью 310 сил и разменивает сотню за 4,6 секунды.