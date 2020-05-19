Стартовали продажи нового Volkswagen Polo

Volkswagen объявил о старте приема заказов на лифтбек Polo, который был разработан специально для российского рынка

Как и прежде, Volkswagen Polo предлагают с 1,6-литровыми атмосферными двигателями мощностью 90 и 110 л. с., а также с 1,4-литровым наддувным мотором, выдающим 125 лошадиных сил. Базовый агрегат действует с механической коробкой передач, а 110-сильный мотор может также работать с шестиступенчатым «автоматом». Топовая «турбочетверка» идет с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

В базовой комплектации Origin автомобиль оснащен светодиодными головными фарами, 15-дюймовыми стальными колесами, центральным замком, обогревом заднего стекла, а также информационно-развлекательным комплексом с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем с четырьмя динамиками и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.