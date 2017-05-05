Автомобильный портал Motorpage
5 май 2017

Volkswagen рассказал о новом Polo

Volkswagen рассказал о новом Polo
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen опубликовала первое официальное видео с хэтчбеком Polo нового поколения. Как и в случае аналогичного ролика с кроссовером T-Roc, субкомпакт предстал перед зрителями в закамуфлированном виде

Внешне хэтчбек изменится эволюционно: в Volkswagen решили не экспериментировать с внешностью своего европейского бестселлера. Новое поколение будет построено на укороченной модульной платформе MQB-A0, которая предназначена для субкомпактных моделей. Колесная база хэчтбека вырастет примерно на 10 сантиметров, что сделает салон более просторным, особенно в районе задних сидений. Благодаря новой платформе вес хэтчбека снизится примерно на 70 килограмм.

Субкомпакт будет предлагаться с 3- и 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями объемом от одного до двух литров. При этом, самой мощной станет версия GTI, которая получит 2-литровый турбодвигатель мощностью более 200 л.с.

В следующем поколении Volkswagen Polo лишится трехдверной версии. Но в гамме появится «приподнятая» версия с защитным пластиковым обвесом. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen расширил список комплектаций седана Polo в России

07 февраля 2017

В России стартовало серийное производство «заряженного» VW Polo

01 сентября 2016

Кроссовер Volkswagen Polo дебютирует через два года

15 августа 2016

Volkswagen вывел на российский рынок самую мощную версию седана Polo

11 августа 2016

«Горячий» Volkswagen Polo GT появится в России уже этой осенью

27 мая 2016
Volkswagen Polo

Скоро в России появится обновленный Volkswagen Polo с российскими моторами

30 октября 2015

 Новости Volkswagen Polo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Creta - hyundai creta 2016 для домохозяек и не только Тест драйв
05 мая 2017

Hyundai Creta
"Для домохозяек и не только"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 уроки мастерства
Тест драйв
03 мая 2017

Land Rover Discovery
"Уроки мастерства"
Chery Tiggo 5 - chery tiggo 5 2016 макияж
Тест драйв
28 апреля 2017

Chery Tiggo 5
"Макияж"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016. украденное сердце
Автопутешествия
27 апреля 2017

Mitsubishi Outlander
"Украденное сердце"

Написано новостей:

1 8 7 8 2