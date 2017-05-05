Компания Volkswagen опубликовала первое официальное видео с хэтчбеком Polo нового поколения. Как и в случае аналогичного ролика с кроссовером T-Roc, субкомпакт предстал перед зрителями в закамуфлированном виде

Внешне хэтчбек изменится эволюционно: в Volkswagen решили не экспериментировать с внешностью своего европейского бестселлера. Новое поколение будет построено на укороченной модульной платформе MQB-A0, которая предназначена для субкомпактных моделей. Колесная база хэчтбека вырастет примерно на 10 сантиметров, что сделает салон более просторным, особенно в районе задних сидений. Благодаря новой платформе вес хэтчбека снизится примерно на 70 килограмм.

Субкомпакт будет предлагаться с 3- и 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями объемом от одного до двух литров. При этом, самой мощной станет версия GTI, которая получит 2-литровый турбодвигатель мощностью более 200 л.с.

В следующем поколении Volkswagen Polo лишится трехдверной версии. Но в гамме появится «приподнятая» версия с защитным пластиковым обвесом.