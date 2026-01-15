Volkswagen Magotan получил 321-сильную гибридную силовую установку

В базе китайского Минпромторга появились технические характеристики нового седана Magotan с подзаряжаемой гибридной силовой установкой

Volkswagen Magotan PHEV оснащен 1,5-литровым турбомотором на 127 л.с. и электродвигателем мощностью 194 л.с. Суммарная мощность – 321 л.с. Комплектуется модель батареей емкостью 22 кВт*ч с запасом хода 127 км на электротяге. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 180 км/час.

Внешне гибридный Magotan практически не отличается от бензиновых версий модели. Отличия сводятся только к синим вставкам на бампере и решетке радиатора. Габариты: 4990 мм в длину, 1854 мм в ширину и 1491 мм в высоту. Колесная база – 2872 мм. Снаряженная масса автомобиля – 1838 кг.