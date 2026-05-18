Volkswagen представил “заряженный” электрический ID. Polo GTI

Компания Volkswagen представила первый электрический «заряженный» хэтчбек ID. Polo GTI. Модель дебютировала во время 24-часового чемпионата на Нюрбургринге

Внешне ID. Polo GTI отличается от стандартной версии спортивными бамперами, широким воздухозаборником, раздвоенным задним спойлером и фирменными красными акцентами GTI. Кроме этого, модель получила светодиодную полосу и новый дизайн колесных дисков.

Салон выполнен в традиционном для GTI стиле с красными вставками и спортивными креслами. На передней панели установлены тачскрин мультимедийной системы диагональю 12,9 дюйма и экран «приборки» на 10,25 дюймов. При этом Volkswagen отдельно подчеркивает возвращение физических кнопок управления. В автомобиле сохранились отдельные клавиши климат-контроля и привычные переключатели стеклоподъемников.

ID. Polo GTI оснащен электромотором мощностью 223 л.с. и 290 Нм крутящего момента. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 6,8 секунд. Максимальная скорость ограничена на уровне 175 км/ч. Модель получила батарею емкостью 52 кВт·ч. Запас хода по циклу WLTP составляет 424 км. С помощью быстрой зарядки мощностью до 105 кВт можно «заправиться» с 10 до 80% за 24 минуты.

