Volkswagen обновил свой главный бестселлер в Европе

Volkswagen представил второе поколение T-Roc. Этот кроссовер всего за шесть лет успел продаться тиражом более двух миллионов экземпляров и фактически отобрал у Golf статус главного бестселлера марки в Европе

Узнать новый T-Roc можно по крупной решетке радиатора, светодиодным фарам, черным глянцевым вставкам и оригинальным 20-дюймовым колесным дискам. Длина модели увеличилась до 4373 мм, а колесная база до 2631 мм, что добавило пространства для задних пассажиров. Объем багажника вырос до 465 литров. В салоне исчезли физическими кнопки климатом, подогрева сидений и других функций. Управление всеми системами теперь осуществляется через центральный тачскрин диагональю 12,9 дюйма.

Теперь T-Roc предлагается только с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Механическая коробка ушла в прошлое. На старте продаж кроссовер будет доступен с 1,5-литровым мотором в составе гибридной силовой установки. Мощность — 114 или 148 л.с. В зависимости от модификации. Позже появятся новые гибридные версии, а также 2,0-литровый TSI с полным приводом. Полностью электрической версии не будет. Более того, в 2027 году линейку дополнит спортивный T-Roc R с 2,0-литровым турбомотором от Golf R.