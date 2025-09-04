Автомобильный портал Motorpage
4 сен 2025

Volkswagen готовит электрический ID. Polo GTI

Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen анонсировал выход хэтчбека ID. Polo и его «заряженной» версии ID. Polo GTI в 2026 году. Немцы меняют стратегию именования электрокаров, и вместо безликих индексов «e-» на дороги возвращаются привычные имена, знакомые по моделям с ДВС

Базовый ID. Polo планируют начать продавать осенью 2026 года. Покупателям предложат два варианта батарей и три электромотора на выбор. Главной новинкой в линейке станет “заряженная” GTI-версия, которую оснастят электромотором мощностью 223 л.с. Новый «электро-Polo» будет исключительно переднеприводным. Обещают запас хода до 450 км (WLTP).

В Германии стартовая цена составит около 25 000 евро (2 356 000 рублей). Для топовых версий заявлены: система помощи при перестроении, ассистент распознавания светофоров, камеры кругового обзора и парктроники.

При написании новости использовалась информация:
volkswagen-newsroom

