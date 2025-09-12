Автомобильный портал Motorpage
Volkswagen откажется от выдвижных дверных ручек

Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор марки Томас Шефер заявил, что выдвижные дверные ручки хоть и выглядят стильно, но «ужасны в эксплуатации»

Такое признание не случайно, поскольку скрытые ручки в автомобилях VW стали причиной массовых жалоб и даже отзывов. Например, у кроссовера ID.4 проблемы с влагозащитой привели к отзыву почти 100 000 машин и остановке конвейера в США. Кроме того, исследования показали, что именно выдвижные ручки оказались в числе главных претензий клиентов.

Примечательно, что новый концепт ID. Every1, показанный это весной, еще имеет выдвижные ручки, но до запуска в производство в 2027 году дизайн могут изменить.

