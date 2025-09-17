Volkswagen откладывает запуск ID. Roc и ID. Golf

Дебют кроссовера ID. Roc, который должен был стать первой моделью на новой платформе SSP, перенесен с осени 2029-го на лето 2030 года. Электрический ID. Golf также выйдет не раньше начала следующего десятилетия

Причины задержек заключаются в росте затрат, сложности с перестройкой заводов и упавшем во всем мире спросе на электромобили. По словам аналитиков, компания инвестировала в разработку новых моделей, рассчитывая на существенно очень большие объемы продаж и не учитывая возможные риски.

Финансовая ситуация вынуждает концерн искать дополнительные меры экономии. В прошлом году Volkswagen уже сократил расходы на 15 млрд евро, и в ближайшее время планируется провести очередную оптимизацию бизнеса. Сейчас под вопросом перенос производства бензинового Golf в Мексику, что позволит сосредоточить завод в Вольфсбурге только для выпуска электромобилей (основной продукт VW для европейского рынка).