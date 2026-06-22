Volkswagen объяснил, почему не раздает шильдики GTI и R всем моделям

Как пояснил директор по продуктовому планированию Volkswagen of America Шербан Болдеа, компания не готова использовать спортивные индексы ради маркетинга и считает, что такие автомобили должны полностью соответствовать духу оригинальных моделей

По словам топ-менеджера, наличие шильдика R не должно сводиться к пластиковому обвесу и декоративным элементам. В компании убеждены, что покупатель должен сесть за руль и сразу понять, что перед ним настоящий GTI. Именно поэтому большое внимание уделяется не только дизайну, но и настройкам шасси, управляемости, характеру автомобиля и даже фирменным красным акцентам в интерьере. Стоит отметить, что в Европе существовали версии GTI для Lupo, Polo, Scirocco и Up, а семейство R распространялось на Arteon, Passat, Tiguan, Touareg и T-Roc.

Болдеа отметил, что компания работает над новыми моделями, которые должны сохранить удовольствие от вождения как одну из ключевых ценностей бренда. Однако конкретные проекты он раскрывать не стал. В качестве примера представитель Volkswagen вспомнил Passat GT 2018 модельного года. Автомобиль оснащался 3,6-литровым мотором VR6 мощностью 280 л.с., роботизированной коробкой передач и спортивным обвесом. Тем не менее, в компании признают, что эта модель не являлась полноценным воплощением философии GTI.

Отдельно Шербан Болдеа высказался по поводу современных электромобилей с имитацией механической коробки передач. По его мнению, подобные решения способны заинтересовать лишь небольшую группу энтузиастов. Для большинства покупателей главное преимущество электрокаров заключается именно в отсутствии переключений передач и динамике.

