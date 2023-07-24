Производство Volvo EX90 задерживается

Шведская компания Volvo отложила производство нового электрического кроссовера EX90 на 5-6 месяцев в связи с трудностью интеграции фирменного комплекса систем безопасности

Как отмечает генеральный директор компании Джим Роуэн, проблема заключается в программном обеспечении, разработка которого займет больше времени, чем предполагалось. Ожидается, что EX90, начиная со стандартной комплектации, будет оснащен лидаром, и компания хочет убедится, что все комплексы будут работать без сбоев.

Напомним, что электрический кроссовер получит двух моторную компоновку и полный привод. Суммарная мощность базовой версии - 408 л.с., а крутящий момент - 770 Нм. Что касается самой дорогой версии, то суммарная мощность будет составлять 517 л.с., а крутящий момент - 910 Нм. Известно, что автомобиль получит батарею емкостью 111 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 585 км по циклу WLPT. Вне зависимости от версии, автомобиль будет комплектоваться автоматической коробкой передач.