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20 ноя 2018

Volvo играет в загадки

Volvo играет в загадки
Автор фото: фирма-производитель

Перед Лос-анджелесским автосалоном шведская компания выложила очень необычный тизер. Возможно, широкому кругу лиц будет показан какой-то новый сервис или даже гаджет

Во всяком случае, все идет именно к такому развитию событий. Для начала стоит взглянуть на само тизерное изображение. На нем изображено кресло автомобиля Volvo, на котором лежит обычный, нетривиальный смартфон. Более того, смартфон включен и горит одной единственной надписью «Это не телефон» (Thisisnot a phone). Все, больше ничего нет, вообще нет.

Сейчас эксперты гадают, что могут приготовить в Volvo. Если исходить из концепции того, что «Вы думаете, что видите телефон, но на деле это что то иное», то, возможно, нас может ожидать полноценный мобильный ассистент, где с помощью смартфона можно управлять автомобилем. Например, это уже реализовано в электрокарах Tesla, BMW 5-Series или Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Вполне возможно, новая фишка каким-то образом связана с беспилотными автомобилями. Косвенно это подтверждается планами самой компании, например, полным автопилотом на Volvo XC90 или представленным концептом автономного автомобиля - 360c, который можно трансформировать в мобильный офис, комнату развлечений или спальню.

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motor, Drive

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