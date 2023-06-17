Я?родился в?Санкт-Петербурге?— ничего для?этого не?делал, просто повезло. В?этом городе много моряков, а?настоящий моряк никогда не?признается в?том, что его укачивает. Хотя поверьте, бывают ситуации, когда плохо становится даже старому морскому волку. Просто для?этого нужны подходящие волны. Ну или «правильная» дорога (в последнем случае требуется еще?и?не?в?меру активный водитель).

Для начала несколько цифр. Считается, что от синдрома укачивания — по-научному это называется «кинестоз» (от греческого kynesis, или «движение»), страдает 5—10 % людей. Причем в данном случае речь идет об укачивании в достаточно безобидных ситуациях — при поездках на легковом автомобиле, в автобусе, на самолете, поезде и так далее. А уж у детей кинестоз — это вообще норма (до 12 лет укачивание наблюдается у более 60 % детей).

Считается, что во всем виноват наш вестибулярный аппарат. Создавая человека, природа (Бог, эволюция, инопланетяне — выбирайте по своему желанию) не предполагала, что мы будем ездить по серпантинам на быстрых машинах и плавать на кораблях по океанам. И потому наш вестибулярный аппарат настроен на путешествие по земле, причем ногами.

А когда мы выбираем транспортные средства, может случиться сбой. Он происходит потому, что вестибулярный аппарат — а он находится во внутреннем ухе — постоянно информирует мозг, что положение тела в пространстве изменилось. Однако есть и другие источники информации — например, зрение, слух и прочее. И, когда одна информация противоречит другой, наш организм начинает давать сбой. Ведь, с одной стороны, есть данные о том, что наше тело перемещается в пространстве (например, при покачивании), но зрение показывает, что мы стоим на месте и никуда не двигаемся.

Непривыкший к таким издевательствам организм говорит — прекрати. Выражается это в головокружении, тошноте, ознобе, шуме в ушах. В тяжелых случаях может произойти резкое падение давления и даже обморок.

Как бороться с этим явлением? Если проблема проявляется регулярно, то проще пить лекарства, которые спасают от укачивания. Только сначала обязательно сходите на консультацию к врачу. Ну а если вас или вашего ребенка укачивает лишь иногда? В этом случае в 90 % случаев достаточно соблюдать элементарные меры безопасности. К примеру, не смотреть непрерывно в телефон или не читать книги во время поездки (особенно когда они лежат на коленях, а голова пассажира наклонена). Еще один совет: зная, что вас укачивает, не садитесь в автобусе или поезде против хода движения. А в автомобиле выбирайте переднее пассажирское кресло — в таком случае человеческий мозг получает больше информации о происходящем вокруг.

Собственно говоря, благодаря этой самой информации водители почти никогда не страдают от кинестоза: вот руль, вот педали, нажали на газ и поехали, нажали на тормоз и начали останавливаться, увидели «лежачего полицейского» — и скоро нас качнуло. А у пассажиров всех этих данных нет.

Что может стать большой проблемой в будущем — при массовом распространении автономных машин разделения на водителей и пассажиров уже не будет. То есть страдать начнут все, ведь отменить вестибулярный аппарат не под силу даже Илону Маску.

Кстати, некоторые автопроизводители уже думают о проблеме укачивания. Так, несколько лет назад Citroen создал очки, которые французы назвали Seetroen (такая вот игра слов). Они имеют сразу четыре прозрачных кольца без линз — два спереди и два по бокам. Внутри колес перетекает цветная жидкость. Считается, что именно эта жидкость корректирует линию горизонта и помогает обмануть вестибулярный аппарат.

А, скажем, Jaguar Land Rover идет в борьбе с кинестозом другим путем: англичане уверяют, что научились настраивать подвеску и рулевое таким образом, что негативные последствия от укачивания сводятся к минимуму. И скоро мы это увидим на новых английских беспилотниках. Надеемся, что именно так и будет, ведь ездить в автомобилях в странных очках мало кому захочется. Как и страдать от укачивания.

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