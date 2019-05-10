Роботизация средств транспорта вкупе с роботизацией розничной торговли уже в ближайшие годы может чуть ли не радикально изменить наш быт. Вопрос только в какую сторону – к лучшему или наоборот…

Вы когда-нибудь заказывали продукты через Интернет? Сегодня эта услуга есть почти у всех крупных торговых сетей! Удобно – не надо никуда ехать, стоять в очередях, таскать тяжелые пакеты… Однако такие сервисы не работают, когда нужно купить что-то по мелочи – хлеб, пакет молока или пару огурцов для салата, ведь стои­мость доставки окажется куда выше цены самого товара. Да и фактор времени важен, требуется как минимум несколько часов, чтобы обработать заказ, собрать его и привезти к вам домой. А если жена требует, чтобы за солью сбегали сейчас?

Впрочем, тут надо сделать маленькое отступление. Недавно в США начали работать магазины Amazon Go. Пока их лишь несколько, но уже через пару лет обещают открыть около трех тысяч! Главное достоинство Amazon Go в том, что нет очередей, нет кассовых аппаратов, и почти отсутствуют продавцы. Покупатель заходит в магазин (предварительно зарегистрировавшись в приложении), показывает на входе QR-код на телефоне, берет все, что нужно, и сразу кладет это себе в сумку или по карманам!

Все, можно идти на улицу. «Умный» магазин при помощи видеокамер и меток, которые есть на товарах, видит, что именно вы взяли, и на выходе спишет нужную сумму с вашего счета. Оказалось, такие супермаркеты приносят на 50% больше прибыли, чем обычные, – не надо тратиться на кассиров и охранников, да и покупателям приглянулся новый высокотехнологичный формат.

Но эта технология дала толчок и для развития принципиально нового для Америки сегмента рынка – автолавок! У нас они известны давно, еще со времен СССР, однако торгующие продуктами автомобили были придуманы от безысходности, а американцы создают их для удобства. А это, как вы понимаете, две большие разницы.

Автолавка нового поколения представляет собой этакую витрину на колесах, которая имеет электродвигатель и систему автопилота (куда ж без них?). Работает она примерно по тому же принципу, что и сервисы по вызову такси: на смартфоне вы нажимаете кнопку, и через несколько минут у ваших дверей стоит магазин. Затем набираете код на панели (или подносите к сканеру смартфон), двери стеклянной витрины открываются – и вы можете брать все, что захотите. Машина «увидит», что вы выбрали, поймет, сколько это весит, и тут же спишет нужную сумму с банковского счета. Компания Robomart из Калифорнии уже построила несколько таких автолавок, договорилась с крупной торговой сетью Stop & Shop, и нынешней весной «Робомарты» уже появились в Бостоне! А потом, вероятно, их можно будет встретить и в других городах США.

«Это один из способов использования новых технологий, которые сделают покупки более удобными для наших клиентов», – заявил президент компании Stop & Shop Марк Макгоуэн. Хотя, думается, дело тут не столько в удобстве, сколько в прибыльности. Ведь «Робомарты» смогут ездить без водителей и продавцов, электромотор потребует минимум затрат, а объе­мы продаж обещают быть неплохими. Причем акцент сделают на фруктах и овощах, а также на других товарах, не находящихся в стандартной вакуумной упаковке. Дело в том, что проведенные исследования показали: американские домохозяйки не хотят заказывать эти товары в Интернете – они не доверяют выбор незнакомым людям, которые могут положить «не те помидоры». И в этом случае формат «магазин на дом» становится гораздо интереснее для покупателей, чем доставка продуктов курьером (кстати, развозить планируют и готовые обеды, подогревая их прямо в машине).

Впрочем, не только в Robomart думают о том, как же мы будем в будущем покупать продукты. В Toyota тоже понимают, что через несколько лет рынок ретейла и фастфуда потребует принципиально новых транспортных средств. А потому недавно японцы показали свой новый проект e-Palette. Главная фишка этого шаттла в том, что он имеет сменные кузова (новый тренд в автомобилестроении). То есть у владельца e-Palette будет «тележка» с мотором и колесами, на которую можно ставить любой кузов – к примеру, магазин или пиццерию (не зря же проектом e-Palette, кроме тойотовцев, занимались и такие компании, как Pizza Hut и Amazon).

А вот в Continental смотрят вперед под несколько иным углом, считая, что вызывать автолавку ради пары яблок – странно. Компания предлагает поручить доставку мелочевки из ближайших магазинов… роботам. Причем похожим на собак! Почему? Говорят, они могут подниматься по лестницам, и в отличие от летающих дронов их можно использовать в мегаполисах с многоквартирными домами.

На первый взгляд – лепота! Но я все же не обойдусь без пресловутой ложки дегтя. Представим себе, что автолавки стали пользоваться спросом, приносить прибыль. В этом случае большие продуктовые сети начнут закупать их огромными партиями – благо финансовый потенциал для таких инвестиций у них есть. И машин на дорогах станет еще больше! Причем следует понимать, что беспилотные автомагазины будут ездить довольно медленно (хотя бы из соображений безопасности). А это значит пробки, пробки, пробки… Плюс рост безработицы – самодвижущимся торговым точкам для обслуживания понадобится минимум людей, профессия курьера вообще может исчезнуть. Однако это уже другой разговор – думается, к теме взаимодействия роботов и человека мы в ближайшие годы будем возвращаться регулярно.