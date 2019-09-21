Навигационные системы будущего, скорее всего, будут связаны с голографией, когда трехмерная картинка более понятно и наглядно сможет показывать проложенный маршрут. При этом наиболее успешно голографические технологии в этой сфере развивают российские разработчики

Мировой навигационный бизнес ныне на подъеме. Согласно недавнему исследованию международной аналитической компании Strategy Analytics, число гаджетов со встроенным модулем навигации на планете в ближайшие пять лет вырастет более чем на треть: с 1,58 млрд единиц в 2018 году до более чем 2 млрд к концу 2023-го.

Понятно, что основной сферой применения геолокационных сервисов остается автоиндустрия, где определить свое местоположение и понять, куда ехать дальше, особенно важно. Согласно прогнозу Strategy Analytics, число автомобилей, оснащенных навигационными системами, к 2025 году увеличится более чем в полтора раза: с прошлогодних 39 млн до как минимум 60 млн единиц (см. график). При этом в сегменте автомобильных навигаций зреет очередная технологическая революция: речь о том, что информация будет проецироваться прямо перед водителем в трехмерном виде.

Куда же без автомобиля?

Признано, что во время движения удобнее всего получать навигационную информацию с помощью HUD-устройств (head-up display), которые проецируют нужные данные на лобовое стекло прямо перед водителем. Сегодня на рынке HUD работают как производители автокомпонентов (Bosch, Continental, Delphi), так и сами автопроизводители (BMW, Toyota, Volkswagen). Есть в этой сфере и многочисленные стартапы, в том числе российские. К примеру, компания Hudway Glass, которая предлагает проеци­ровать изображение на стекло через смартфон с помощью установленного на него приложения: такой подход встречен на рынке с интересом, более того, продажи фирмы неплохо идут даже в США. Однако нынешняя особенность устройств HUD состоит в том, что они предлагают транслировать информацию на автомобильное стекло в двухмерном виде с помощью специальных прозрачных дисплеев или посредством пленки, из-за чего изображение получается не всегда четким.

Более перспективными считаются трехмерные проекционные дисплеи, которые с применением технологий голографии способны воспроизводить в автомобиле более четкое, яркое, а главное, наглядное и понятное трехмерное изображение. В целом работа здесь построена на действии светового волнового поля. Изображение считывается благодаря взаимодействию двух световых волн – объект­ной (отразившейся от запечатлеваемого предмета) и так называемой когерентной, или опорной, волны. Когда они пересекаются, это с помощью лазера фиксируется (скажем, на специальной фотополимерной пластинке) – и человек видит трехмерный образ.

Недавно же инженерам удалось адаптировать голографию под автомобиль: специалисты создали способную помещаться на лобовое стекло фотополимерную пластину, на которую компактное цифровое устройство проецирует голографический визуальный образ. Благодаря подобному решению прямо перед водителем машины может появляться трехмерное изображение, например, стрелки, наглядно протягивающейся к развороту на ближайшем перекрестке, куда автомобилисту нужно свернуть в следующие мгновения. Причем транслируемая визуальная информация будет более четкой и понятной, чем в ныне существующих навигационных системах.

Российские компетенции

Примечательно, что в разработке технологий голографии для навигационных систем большие успехи демонстрируют российские инженеры. Речь прежде всего о компании WayRay, созданной в Москве в 2012 году. Ей удалось привлечь в свой штат квалифицированных инженеров-физиков – специалистов по голографическим технологиям. Помогли команде и отечественные научные институты – в частности, компания получает консультации от Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук.

С участием российских ученых компания создала голографическую систему Navion, которая имеет все шансы занять значимые позиции на мировом рынке навигационных автомобильных устройств, и не только. Презентация прототипа новинки от WayRay состоялась еще три года назад, и тогда же разработчик смог привлечь 9 млн долларов инвестиций от АФК «Система». Позже, в марте 2017-го, благодаря китайскому хай-тек-гиганту Alibaba Group наша компания получила еще 18 млн долларов, а в сентябре 2018 года WayRay удалось заинтересовать немецкого автопроизводителя Porsche, тоже решившегося на инвестиции в перспективный проект. После чего интерес к нему проявил еще ряд мировых производителей (в частности, корейская Hyundai Motor), благодаря чему были получены дополнительные средства на сумму 100 млн долларов.

Впрочем, замахнувшись на международные масштабы, уже через два года после своего создания WayRay перенесла штаб-квартиру в Цюрих, в то время как в Москве остались центр разработок и опытное производство. Кроме того, открыты представительства в США, Китае и Гонконге. В течение ближайшего года WayRay планирует наладить массовый выпуск своих навигационных систем. По словам представителей компании, сейчас идет подбор места для производства, которое, предположительно, будет базироваться в Западной Европе.

Глава WayRay Виталий Пономарев заявляет, что компания уже заключила контракты с 20 автопроизводителями, хотя названия большинства из них не сообщаются из-за ограничений по разглашению информации. Пока в числе публичных партнеров WayRay фигурирует Porsche, с которой сотрудничество началось несколько лет назад в рамках пилотного проекта на конференции по транспортным инновациям Startup Autobahn. Немецкий автопроизводитель сейчас является одним из самых активных партнеров фирмы, он возглавил третий раунд финансирования WayRay вместе с China Merchants Capital – одной из крупнейших инвестиционных компаний Китая.

Другим стратегическим инвестором является Hyundai Motor. Благодаря чему на последней Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES) WayRay представила свой встроенный голографический дисплей на модели корейского седана Genesis G80. А весной нынешнего года на Женевском автосалоне этот бренд объявил о начале партнерства с известной итальянской компанией в области автомобильного дизайна Pininfarina. Кроме того, WayRay публично сотрудничает с японской Honda, швейцарской Rinspeed и китайской SAIC Motor.

Голография для всех

Создатели голографических навигационных систем полагают, что поначалу такие продукты появятся на автомобилях люксовых и премиальных марок, после чего – спустя несколько лет – войдут и в массовый сегмент автомобильного рынка. Например, сегодня у WayRay есть несколько ключевых продуктов: это упомянутая выше навигационная система с дополненной голографической реальностью Navion, а также аппаратное решение, с помощью которого эту систему можно интегрировать в любой тип автомобиля. Одновременно компания развивает продукт под называнием True AR SDK – платформу для сторонних разработчиков приложений для голографических дисплеев WayRay в автомобилях. Согласно замыслу, такие приложения станут получать информацию о местонахождении машины, ее скорости, маршруте, достопримечательностях на нем и демонстрировать интересный для водителя контент. Например, во время семейного автопутешествия система сможет вывести голографическую информацию о расположенном неподалеку детском зоопарке, необычном музее или же выложить данные о ближайших кафе.

Конечно же, голографическая навигация станет применяться не только в автомобильном транспорте. Подобные технологии имеют перспективу, например, в разработке «умных стекол» с дополненной реальностью, которые найдут применение в промышленной отрасли и строительстве «умных зданий».

Очевидно, что развитие голографических технологий в навигации сулит немалые прибыли их разработчикам. В той же WayRay заявляют, что успешный запуск производственных проектов позволит компании уже в 2020 году достигнуть капитализации 1 млрд долларов. Понятно, что если эти планы осуществятся, то в выигрыше окажутся и потребители, которые получат в свои автомобили удобные системы навигации, более четко и наглядно показывающие, скажем, в какой переулок мегаполиса в данный момент следует свернуть, чтобы достичь цели маршрута.