Спор о том, прогревать двигатель после холодного старта или нет, возник сравнительно недавно, в конце 1990 х, когда система электронного впрыска топлива окончательно победила карбюратор

До этого момента спорить было бесполезно, холодный мотор просто отказывался ехать, он чихал и плевался, и, пока не стабилизируются обороты холостого хода и не будет полностью утоплена рукоятка подсоса, о нормальной езде речи не шло. Но тогда и машины редко хранили во дворах жилых домов. Это были либо частные гаражи для везунчиков, либо охраняемые парковки где-то на отшибе. Сегодня подавляющее большинство машин хранятся на улицах во дворах жилых домов или на подземных паркингах, но к этому мы вернемся, а начнем давайте с технических нюансов.

Инструкция по эксплуатации современных автомобилей говорит, что движение можно начинать сразу после запуска двигателя, но первое время избегая высоких нагрузок. Формулировка расплывчатая, хотя в целом понятная. Высокой нагрузкой, наверное, можно считать все, что больше половины от максимальных оборотов двигателя. Для бензинового мотора условный рубеж 3000 об/мин. Технических ограничений на эксплуатацию холодного мотора, по сути, две. Это заполнение моторным маслом всех каналов и достижение устойчивого давления в системе, чтобы исключить сухое трение. С этой задачей при неэкстремальных морозах современное масло справляется в среднем за 20 секунд. Именно за это время оно успевает подняться из картера до головки блока. В коренных и шатунных шейках давление достигается практически мгновенно.

С термическим расширением дела обстоят немного хуже, но тут мотору в целом не принципиально — происходит это долго, но на низких оборотах, или быстрее, но при средней нагрузке. Любой факт холодного запуска так или иначе сокращает ресурс ДВС, для него оптимально работать круглосуточно или храниться в отапливаемом помещении. Так что с технической точки зрения, если вы не выходите на старт гоночного заезда, то прогрев в течение 20 секунд совершенно достаточный. А вот дальше, как ни странно, для современного мотора начинаются деструктивные последствия.

В первую очередь то самое моторное масло, которое уже разбежалось по системе, начинает свою плановую работу. Оно смазывает и очищает мотор изнутри, а значит, работает, однако его ресурс не бесконечен и ограничен на отметке около 300 моточасов, и неважно, стоит в это время машина или едет. Таким образом, долгий прогрев мотора сокращает межсервисный интервал. Расход бензина условно опустим, хотя топливо тоже горит, а заодно еще и дорожает едва ли не каждый день. Но самое главное, что для современного высокофорсированного ДВС долгая работа на холостых оборотах вредна. Турбина простаивает, давления выхлопных газов недостаточно, чтобы ее раскрутить, а значит, накапливаются отложения продуктов сгорания, и тут в зоне риска как механизм ГРМ, так и сама турбина. Заодно не выходят на рабочую температуру многие пары трения, и возможно попадание бензина и выхлопных газов в картер двигателя, что еще быстрее сокращает ресурс моторного масла.

Так что с точки зрения сохранения ресурса двигателя его долгая работа на холостых — это прямые финансовые потери и сегодня, и в будущем. Но и это еще не все Если автомобиль прогревается во дворе жилого дома, то можно нарваться и на штраф. Его размер невелик — 500 рублей, но вряд ли это будет приятная трата. По закону в жилых зонах запрещена стоянка машины с заведенным двигателем, а стоянкой считается нахождение машины без движения на протяжении 5 минут.

Поэтому неважно, заботитесь вы о здоровье соседей и собственных детей во дворе или любите своего «железного коня», его длительный прогрев никому не пойдет на пользу. Пожалуй, единственное логичное объяснение, которое можно найти долгому прогреву мотора, — это попытка растопить снег на стеклах до начала движения, но, как правило, большинство машин в 5 минут все-таки укладываются. А дальнейший прогрев салона быстрее пойдет во время движения.

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