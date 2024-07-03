Перед тем как начать писать колонку, вхожу в приложение «ЯндексGo». Именно с его помощью такси вызывают жители подавляющего большинства российских регионов. Места, куда не доехало колесо «Яндекса», на карте страны еще есть, но с каждым годом их становится все меньше. В некоторых регионах локальные операторы пока удерживают позиции, но им все труднее тягаться с лидером рынка

По данным ФАС, «ЯндексТакси» занимает доминирующее положение на российском рынке услуг такси среди агрегаторов. Само по себе это не нарушение. ФАС сможет наказать «Яндекс» только в случае, если будет доказано, что компания пытается извлечь из своего положения дополнительную выгоду. А выявить факты злоупотребления и принять меры, по словам антимонопольщиков, невозможно из-за моратория на проверки. Причем доминирующее положение было зафиксировано еще в 2021 году. С тех пор ФАС не проводила анализа рынка, ссылаясь на действующий до конца этого года мораторий на проверки IT-компаний. Хотя эксперты отмечают, что проверить «ЯндексТакси» можно, поскольку в ФАС поступали массовые жалобы от пользователей. Заместитель руководителя службы Петр Иванов ранее сообщал, что за минувший год в ФАС поступило больше 300 жалоб. Они касаются не только ценообразования, но и блокировки водителей и пассажиров. Эта процедура вызывает непонимание у антимонопольщиков, поэтому они потребовали, чтобы агрегатор обнародовал четкие условия, при которых водитель или пассажир может быть внесен в черный список. Про цены в этом заявлении ничего не говорилось…

Итак, я открываю приложение и смотрю, во сколько мне обойдется поездка с работы в центре Москвы домой, в спальный район на юге города. Движение в преддверии лета свободное, пробок не много. В приложении получается — поездка продолжительностью 55–60 минут, цена от 1800 до 3000 рублей. В верхней части экрана замечаю плашку «Почему цена такая». Но, нажимая на нее, вместо объяснений получаю предложение подсесть к кому-нибудь в машину за те самые 1800 рублей. Причем машина будет ждать меня не больше трех минут и я не могу взять с собой багаж.

Тарифы «ЯндексТакси» складываются из множества факторов, хотя на поверку для пассажира все сводится к одному: пробки — плати, много вызовов — плати, плохая погода — плати… После теракта в «Крокусе» и пассажиры в соцсетях, и СМИ отметили, что цены на поездки в такси разом выросли в 1,5–2,5 раза. Больше всего подорожали короткие поездки. И лишь после того, как о резком повышении цен закричали из каждого утюга, их вернули к нормальным значениям. Причем к агрегатору не придраться: подписывая пользовательское соглашение с ним, мы заранее на все это соглашаемся. В том числе на то, чтобы зимой стоять на улице в снегопад и ждать машину 15–20 минут, а потом платить за 10 минутную поездку от 1000 до 2000 рублей. Пользователи уже давно заметили, что, заказывая такси из одной и той же точки отправления в одну и ту же точку назначения на двух разных смартфонах, можно получить сумму, которая отличается в два раза. То есть, к примеру, на одном телефоне поез­дка будет стоить тысячу рублей, а на другом — две. А, к примеру, в Тюмени пассажиры перед заказом такси вообще не знают точной стоимости поездки. Агрегатор сообщает лишь разброс цен, а окончательно она устанавливается лишь при завершении поездки. В сети полно таких скриншотов. Такая же неопределенность была установлена «Яндексом» и в Екатеринбурге.

Проблема заключается еще и в том, что алгоритм определения цены непрозрачный. Все детали знают только в «Яндексе». А пассажиры лишь могут наблюдать, как цены постоянно растут. В 2023 году в полтора-два раза. И продолжат расти. По некоторым оценкам, они увеличатся еще на 30% до конца 2024 года.

В «Яндексе» рост цен объясняют увеличением спроса на услуги такси, притоком в парк дорогих авто, нехваткой автомобилей эконом-класса и водителей. Машины действительно подорожали. Но на последнем пункте, нехватке водителей, стоит остановиться подробнее. Сами водители неоднократно жаловались на то, что работать становится невыгодно. Пользователи платят много, а водители получают мало. По данным того же Петра Иванова, агрегатор забирает до 28 процентов от стоимости заказа. Как результат, приток водителей сократился, да и действующие подумывают о том, чтобы покинуть сервис. Сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на постоянный рост цен на услуги такси, им выгоднее переквалифицироваться в курьеры, там заработок теперь больше, чем может дать «ЯндексТакси».

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