Мы хорошо помним, как еще недавно до аэропорта из любой точки Москвы можно было доехать в рамках одной тысячи рублей, а по городу счетчик исчислялся несколькими сотнями рублей

Сейчас же не редкость, когда цена проезда из воздушной гавани в центральный столичный район предлагается на уровне пяти тысяч рублей. Адвокаты таксомоторного бизнеса указывают на то, что, мол, дорожает все вокруг и как могут расценки на услуги такси оставаться прежними, если растут цены на обслуживание машин, на запчасти, топливо, а главное — на сами автомобили?!

Безусловно, ценовое давление на весь автомобильный бизнес присутствует. Но давайте присмотримся к статистике «Автостата»: по итогам 2021 года средневзвешенная цена на новое легковое авто составляла 1,99 млн рублей. А в конце 2023 года она поднялась до 3,2 млн. Рост, конечно, внушительный. Однако это увеличение на 61%, в то время как цены на такси в некоторых случаях выросли в разы!

Корни удорожания «шашечек» в России следует искать в сложившейся структуре этого рынка услуг, где сформировался ключевой игрок — агрегатор «ЯндексТакси». Спору нет, цифровые платформы кардинально подняли на новый уровень удобство пользования частным извозом, спасибо им за это: теперь не надо стоять с вытянутой рукой у обочины, а достаточно кликнуть пару раз по экрану смартфона.

Но, как и во многих других сферах, кажущаяся поначалу цифровая свобода вдруг привела к формированию монополистов — вспоминаем Google, Amazon, Microsoft и других глобальных хай-тек гигантов, которые в свое время безжалостно задавили конкурентов. То же самое случилось и на российском рынке такси. Появившись в 2011 году, «ЯндексТакси» постепенно начал жать к обочине других игроков. В 2018 году компания создала совместное предприятие с ранее пришедшем в Россию международным лидером Uber и позже выкупила долю в этом СП. А к 2021 году агрегатор, по сути, поглотил одного из своих основных конкурентов — сервис «Везет».

В итоге «ЯндексТакси» стал фактически монополистом. В России еще работают такие сервисы, как InDriver, «Максим», «Ситимобил», но их доля на рынке миноритарна. Так, по данным Международного Евразийс­кого Форума Такси (МЕФТ) в Москве «ЯндексТакси» занимает уже 85% рынка, в среднем же по стране доля компании оценивается на уровне 70%.

Ну а когда ты на рынке практически один, получается можно и взвинчивать цены. В этой связи вопросов к «ЯндексТакси» много. Например, компания до сих пор не раскрывает деталей работы алгоритма, по которому в том числе формируется цена поездки. При этом с финансовыми потоками у «Яндекса» все в порядке: согласно официальной отчетности, выручка направления «Райдтех» в компании «Яндекс» (куда входят услуги такси, каршеринга и проката самокатов) по итогам 2023 года составила 165 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее.

Нельзя сказать, что регулятор бездействует. Недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявила претензии к «ЯндексТакси», потребовав раскрыть практику ценообразования поездок, а также снизить комиссию, взымаемую с перевозчиков, которая сейчас достигает внушительных 28% от цены поездки. Но, как говорят представители ФАС, как минимум до конца 2024 года в отношении «Яндекса» антимонопольные меры не могут быть приняты. Оказывается, этому мешает действующий в России мораторий на проверки аккредитованных ИТ-компаний.

Не подумайте, я не за то, чтобы жестко давить на бизнес, тем более в нынешние непростые времена. И да, компания «Яндекс», безусловно, заслуживает уважения, она обладает уникальными компетенциями, которым наша хай-тек индустрия может гордиться. Просто в том числе за крупными технологическими компаниями все-таки надо более внимательно присматривать. Чтобы они лучше соблюдали нормы ведения конкурентной борьбы.