Многоквартирные дома – сложные экосистемы, сосуществовать в которых приходится особям с разными базовыми характеристиками. Проще говоря, живем в коробках, где вынуждены мириться с некоторыми неудобствами. Но есть возможность «самовыражаться» с помощью демонстративного потребления

Моя семья живет в большом старом доме с пятью подъездами. Да, я не сам заработал на эту квартиру, она досталась мне по наследству – много лет назад ее получил мой дед, работавший в «почтовом ящике». Соответственно, большинство соседей так или иначе имеют отношение к тому самому «ящику»: либо до сих пор там трудятся, либо в квартирах теперь живут уже их дети и внуки.

Но все же есть и другая категория – граждане, купившие квартиры в нашем доме за несколько последних лет. Поскольку дом хороший, кирпичный, основательный, с высокими потолками и большими комнатами, да и находится в достаточно престижном зеленом районе, цена за квадратный метр тут совсем нескромная. И люди, способные приобрести подобную жилплощадь, могут себе позволить чуть больше, чем потомки инженеров-конструкторов.

Социальное расслоение можно наблюдать и во дворе – по весьма пестрому и разнообразному автопарку. Подавляющее большинство припаркованных машин – подержанные иномарки бюджетного и среднего класса. Более успешные жильцы обзавелись новыми азиатскими кроссоверами. Я, правда, выделился и купил десятилетний британский внедорожник, хотя на самом деле он, как вы понимаете, сейчас стоит не больше, чем среднестатистический новый компактный седан. И есть еще пять-шесть представителей «автоэлиты» – Mercedes-Benz GLS, Cadillac Escalade, Lexus LX в чудовищном обвесе, пара свеженьких седанов Audi и даже Tesla Model X. Путем несложных умозаключений легко понять, что эти экземпляры принадлежат как раз тем, кто купил квадратные метры в нашем доме сравнительно недавно.



Я знаю многих соседей лично – в основном это прекрасные, отзывчивые и не злые люди. Но они (хотя честнее будет сказать «мы») всех этих «новеньких» недолюбливают. Не от зависти: обитатели нашего дома если не процветают, то живут вполне полноценной жизнью. Да, денег много не бывает. Хотя и откровенно бедных среди нас вроде бы нет.

Во всем виноватой оказалась, как это теперь случается нередко, парковка во дворе. Разумеется, мест для стоянки машин у многоквартирных домов всегда не хватает. Однако, если бы не поведение нескольких всем известных личностей, оставлять свое транспортное средство ближе к дому было бы значительно легче. Увы, владелец Cadillac Escalade, видимо, уверен, что у него – поистине элитный транспорт. А потому парковаться нужно так, чтобы все остальные чувствовали свою ущербность: там, где другие легковушки ставят по диагонали, «ёлочкой», владельцы этого слоноподобного «американца» раз за разом встают параллельно дороге, занимая сразу три места. Дурному заразительному примеру следуют и водители GLS, Tesla, прочих дорогих машин. Причем им время от времени стремится подражать и парочка средней убитости кроссоверов, но поскольку подобное случается нечасто, то, в принципе, такое поведение следует отнести к обычной глупости.

Понять, почему это делают владельцы дорогих «аппаратов», очевидно, можно. И габариты машины тут ни при чем: если нет трех мест подряд в «ёлочке», тот же Cadillac спокойно встает по диагонали, как все. Но днем, когда пустых мест достаточно, он обязательно припаркуется «по-царски». Мне очень хочется написать здесь про кучу детских (или каких-то других) комплексов, принцип компенсации, неблагополучную половую жизнь, про мерзкий характер в конце концов… Но не буду.

Народ у нас бесконфликтный, с подобными персонажами не связывается, однако ведет очаровательно тихую партизанскую борьбу с «оккупантами парковки». На тот же Escalade время от времени случайно падают разной тяжести и консис­тенции объекты из окон. Особо ретивые борцы выкидывают пакеты с мусором – правда, я это осуждаю, так как остатки жизнедеятельности граждан обычно разлетаются дальше заветной машины, да и вообще в цель попадают не всегда.

Стоит чисто вымытому «америкашке» появиться и занять лишние места, как на его лобовом стекле появляются плевки, а гуляющие с собаками забывают о дворовых деревьях и специально построенной площадке для выгула, ведя своих питомцев прямиком к черному большому внедорожнику. При любой возможности рядом с последним встают соседские «развалюхи», причем располагаются так, чтобы зазоры спереди и сзади были не больше пары сантиметров.

Увы, снижения напряженности ждать не приходится. Сужу по себе: когда приезжаю в свой двор вечером и вижу, что вместо шести машин на отведенных им местах стоят лишь две, а остальным приходится парковаться даже на изгибах проезда, перекрывая все проходы для пешеходов, зубы скрежещут, глаза наливаются кровью. Да, я и сам при каждом удобном случае «подпираю» Escalade. И здесь мне нередко помогает профессия – в моем распоряжении иногда бывает по три или даже четыре машины. Причем я их расставляю так, чтобы они максимально затрудняли выезд таким вот «царькам». И знаете, пару-тройку раз, выходя из дома и садясь в тестовый автомобиль, я замечал, что за рулем черного «гиппопотама» кто-то есть, очевидно, ему пришлось ждать. Но гражданин ни разу ко мне не подошел, желая разобраться в ситуации. Отсюда я делаю вывод – он все отлично понимает. Жаль только, что не осознает.

Ну что ж, давно замечено: вся жизнь – борьба.

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