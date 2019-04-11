Долгие годы существовал в Москве особый такой жилой фонд. Был он ветхий, даже опасный для здоровья многих, кто в этом фонде жил. Насчитывалось в нем более 5 тысяч домов, разбросанных по разным частям столицы. Проживал там, ни много ни мало, 1 миллион человек в 350 тысячах квартир

На это количество домов, людей и квартир, что вполне сочетается со здравым смыслом, была рассчитана и вся инфраструктура, которая строилась вместе с возведением того жилого фонда. Заметим, что это не только школы, детские сады, магазины, парки и прочие необходимые для полноценного проживания объекты, но и дороги, подъездные пути, придомовые территории, которые были рассчитаны на проезд и стоянку определенного количества автомобилей и общественного транспорта.

Тут необходимо сделать небольшое отступление, чтобы вспомнить, что происходило создание этой инфраструктуры в далекие уже пятидесятые-шестидесятые годы прошлого столетия. Тогда количество автомобилей, которые находились в личной (не путать с частной) собственности москвичей, стремилось к десяткам, если не единицам, в пересчете на тысячу жителей.

Будучи людьми не только здравомыслящими, но и рачительными, проектировщики и строители, вероятно, закладывали в свои планы некоторое увеличение автопарка в будущем. Однако это будущее ограничивалось чуть более, чем тридцатью годами - именно на столько были рассчитаны возводимые "сталинки" и "хрущевки". Жизнь подтвердила, что расчеты были верными. Если вспомнить конец 80-х - начало 90-х годов - время, когда должен был заканчиваться срок годности этих строений - проблем с транспортной инфраструктурой в районах такой застройки еще не наблюдалось.

Проблемы, как мы знаем, начались чуть позже. Автопарк в Москве стал расти лавинообразными темпами, чего не скажешь о доступной ипотеке, процессе переселения людей из ветхого жилья, строительстве новых дорог и инфраструктуры. В результате на проблему ветхих и непригодных для жизни домов и районов стала накладываться еще одна - парковки все возрастающего числа резидентского (принадлежащего жителям домов), гостевого и транзитного автотранспорта.

Любопытно, но, то ли повинуясь каком-то универсальному закону равновесия в природе, то ли благодаря шлагбаумам, устанавливаемым жителями при въездах во дворы, проблема парковки через определенное время как-то устаканилась (конечно не везде, но, в целом, что называется, по больнице...). Чего не скажешь о проблеме ветхого жилья.

Кому именно принадлежала идея реновации, мы, возможно, так и не узнаем. А жаль, потому что она действительно великолепна. Кого же не обрадует перспектива переезда из старого, непригодного для жизни, помещения в новое? Да в том же районе, да с новыми объектами инфраструктуры, да с озеленением, да с дворами без машин....

Для владельцев и пользователей автомобилей так просто рай рисовался. От представителей городских властей звучали обещания, что по программе реновации будут строиться дополнительные места для парковок, возводиться подземные, а на свободных участках - и надземные паркинги.

В августе 2018 года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в кварталах, которые планируется возводить в рамках программы реновации в Москве, на 2,5 квартиры предусмотрено одно машино-место. При этом три четверти машино-мест в новых кварталах, которые появятся по программе реновации, будут бесплатными. Обеспечить достаточное количество парковочных мест предполагается за счет грамотной планировки территории новых районов и создания специальных площадок для парковки в границах дорожной сети, уточнял главный архитектор. По его словам, на сегодняшний день в столице на одно машино-место приходится 3,5–7 квартир.

Несмотря на первичный оптимизм, который вызвали эти слова у автовладельцев, некоторые, самые дотошные из них, взяли калькуляторы и прикинули, сколько машин может остаться при этом без парковочных мест. Как мы помним, под программу реновации попадает 350 тысяч квартир. Планируется 1 машино-место на 2,5 квартиры... Делим 350 000 на 2, 5, получаем 140 тысяч машино-мест. Результат: 210 тысяч квартир остается без парковок и это в плане! То есть, запланированный дефицит парковочных мест с самого начала.

Конечно, кто-то скажет, что не во всех же квартирах будут жить автовладельцы. Абсолютно справедливо, но, с другой стороны, надо учитывать, что автопарк растет, 2 автомобиля в семье - все более распространенная практика, плюс гостевые машины, плюс растущий парк каршеринга, который все в большем количестве "ночует" во дворах жилых домов, занимая бесценные парковочные места... Нет-нет, да и вспомнишь архитекторов 50-60-х, которые с таким запасом спроектировали кварталы "сталинок" и "хрущевок", что на протяжении почти полувека там на всех хватало парковочных мест.

Но дефицит парковок, заложенный уже с самого начала, это еще полбеды, даже меньше. Самое неприятное во всей этой истории начало проясняться, как водится, только по мере запуска программы реновации.

Недавно интересной информацией с общественностью поделился "Коммерсант". Под заголовком "В реновации обнаружилось утроение площади" вышел большой материал, суть которого сводится к очень простому факту. Согласно представленным проектам по программе реновации нескольких районов, планируется построить 22,7 миллиона квадратных метров жилья, что почти ВТРОЕ больше площади сносимых домов. Отмечается, что ранее власти обещали прирост площадей не более 25%. При этом на проектах не видно, чтобы количество мест под парковки пропорционально увеличивалось.

Пока это еще проекты, но если застройка будет реализована в таком виде, снижение качества жизни ВСЕХ - и автовладельцев, и не автовладельцев - гарантировано! Для первых это приведет к еще большей "конкуренции" за каждое свободное парковочное место, а для вторых - к многочисленным конфликтным ситуациям и неудобствам, связанным с тем, что автомобилями будут заставлены все мало-мальски пригодные и не пригодные для этого участки дворов, придомовых территорий и прилегающих улиц.

Вот и получается, что программой реновации одна проблема будет решаться, а другая - усугубляться.

Честно говоря, нет желания предлагать какое-то решение именно этой отдельно взятой проблемы дефицита парковочных мест в районах, подверженных реновации. Нет, все верно - критикуя, предлагай, - но здесь это бессмысленно. По одной простой причине.

Любое решение какой-то проблемы в отрыве от других, с ней связанных, будет обречено на провал. Город - банально, но факт - это сложнейший механизм. Если его работа налажена, как в Токио, Лондоне, Нью-Йорке, Цюрихе и сотнях других городов, где запросы и интересы всех населяющих их горожан сбалансированы, а компромиссы между ними найдены, то это следствие осознанной стратегии и четких правил. В соответствии с которыми и действуют власти каждого города.

В случае с Москвой стратегия не просматривается. Москвичи живут в условиях сменяющих друг друга или пересекающихся кампаний: по строительству метро, по прокладке велодорожек, по сносу ларьков, по созданию доступной среды, выделенных полос, платных парковок, развязок, хорд, укладыванию плитки, бордюров, по реновации и т.д. Правила толком не сформулированы или не обязательны для всех.

Хотя постойте, при одном только упоминании правил на ум тут же приходит и решение. Например, представьте, что в Москве, как и во многих городах мира, были бы правила, так называемого, минимума парковочных мест. То есть, при проектировании объектов, будь то жилые дома, магазины или офисные помещения, необходимо включать в план нормативное (минимальное) и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ количество парковочных мест. Оно привязано либо к количеству строящихся помещений, либо к их метражу.

Вот сказал главный архитектор Москвы, что по плану реновации на 2,5 квартиры должно быть 1 парковочное место. Допустим, что в городе было бы такое правило. Тогда при любых изменениях плана по количеству новых квартир, как в нашем случае, решение было бы автоматическим - пропорциональное увеличение количества парковочных мест. И также автоматически проблема сотен тысяч москвичей молниеносно превратилась бы в проблему городских властей. Просто и элегантно, не правда ли?