Желая реализовать благие намерения – снизить аварийность на дорогах, отечественные законодатели подчас идут самым простым, малозатратным и оттого весьма сомнительным путем. А за «прорывные» идеи выдают опыт, вытащенный из бабушкиных сундуков

Минувший год прошел в России под знаком «Ш» – начиная с октября водители бегали с выпученными глазами в поисках заветной буквы на автомобиль, СМИ постоянно стращали штрафами за ее отсутствие, а полицейские в приватных разговорах признавались, что не понимают, зачем знак «Ш» вообще нужен. Теперь же автовладельцы думают, что делать со злосчастным знаком летом – срывать, оставляя на стекле клеевые пятна, или сохранить? А вдруг в теплый сезон решат наказывать уже за то, что при отсутствии шипованной резины знак, обозначающий ее, по-прежнему прилеплен?

Впрочем, согласно законодательству, с буквой «Ш» можно ездить круглый год. Что еще больше усиливает парадоксальность ситуации. Ведь получается, что вы сообщаете едущим сзади водителям о том, что у вас на машине стоят шипованные шины (летом!).

Требование установки знака «Ш» появилось еще в Советском Союзе. Но тогда оно имело логические предпосылки – счастливые обладатели шипованных покрышек (жуткий дефицит в те времена) предупреждали едущих сзади: держи дистанцию! Ведь тормозной путь «ошипованных» машин мог быть на много метров короче, чем «Жигулей» и «Москвичей» с летними или всесезонными покрышками.

Но сейчас на дворе XXI век, весь мир обсуждает в соцсетях блокчейн и биткоины, а на дорогах испытывают электромобили, которые могут ездить без водителя. Однако, судя по всему, российские чиновники по-прежнему уверены: «шипы» все еще остаются большой редкостью. И не догадываются, что современные зимние фрикционные покрышки в большинстве случаев работают ничуть не хуже шипованных колес. Исключение только одно – чистый и ровный лед. Но часто ли вы выезжаете на идеальную гладь замерзшего озера? Не думаю. Притом что в городах и на основных шоссе дороги должны обрабатываться или чиститься. А потому ответа на вопрос, для чего в 2017 году потребовали наклеивать знак «Ш» на автомобили, я не знаю.

Наверное, если задать этот вопрос людям, которые ввели такое правило, они найдутся что сказать. К примеру, аварийность пусть постепенно, но снижается. И это легко можно обосновать тем, что прогресс достигнут в том числе благодаря букве «Ш» на автомобилях. Не из-за строительства новых дорог, нанесения качественной разметки или появления современных машин с системами активной и пассивной безопасности, а именно из-за непонятного знака «Ш», вернувшегося к нам из прошлого столетия.

А теперь самое интересное. Судя по всему, зачем нужна наклейка «Ш», не знают и в Министерстве внутренних дел! Ведь совсем недавно представители этого ведомства официально заявили, что установка знака «Шипы», цитирую, «не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере движения [транспортного средства], особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий». То есть власти сначала заставили больше чем полстраны приобрести знак и наклеить его на машины, гаишников – тратить время на его проверку, чтобы затем выяснить: знак «не позволяет судить». В МВД признались, что он бесполезен! Более того, там отмечают, что, будучи приклеенным на заднее стекло, этот злополучный треугольник еще и ухудшает видимость водителю.

О как! Включили, как говорится, мозг. Вот только почему еще несколько месяцев назад все эти мысли (вполне очевидные) нашим высокопоставленным стражам дорожного порядка в голову не приходили? Может, потому, что волевое введение таких «новаций» с запахом нафталина, их всенародное длительное обсуждение и, наконец, последующая отмена – на самом деле просто отличная возможность создать иллюзию кипучей деятельности, в реальности имеющей мало общего с настоящей работой по повышению безопасности дорожного движения? Хотя повысить ее можно, например, введя жесткий контроль исполнения правил перевозки детей в машинах. Логично? Да. Но как раз в том же 2017 году российские власти разрешили возить малышей в возрасте с 7 до 11 лет (включительно) без детских кресел. Во всем мире они требуются, а у нас – нет. Или просто использовать опыт других стран, которые действительно добились снижения аварийности. К примеру, перенять опыт по внедрению шведской программы Vision Zero, принятой еще в 1997 году. Ее базовым принципом стала «нулевая терпимость» к ДТП со смертельным исходом.

В ней аналога знака «Ш» нет, хотя Швеция в целом расположена куда севернее, нежели вся Россия. Зато есть принцип формирования безопасной и комфортной среды для водителей – строительства дорог таким образом, дабы у водителей не возникало желания и возможностей (!) нарушать правила. К примеру, чтобы они просто не могли на загородных трассах выезжать на «встречку». Те же задачи реализуют и в Швейцарии: в 1971 году там на каждые 100 тыс. жителей погибало в ДТП 28 человек, сегодня же – всего 3. И это без использования знака «Ш»! В России, для сравнения, данный показатель равен 14.

У нас же, похоже, опять свой путь – опыт других стран нам ведь не указ! А потому можно придумать, какие еще наклейки на заднее стекло могли бы «помочь» водителям. Вот, например, важно ведь предупредить, что на машине эффективные керамические тормоза? Клеим на заднее стекло буквы «ХТ» («хорошие тормоза»). Причем сопровождаем уточняющей табличкой с символом $ – дескать, машина очень дорогая и в случае аварии лимита по ОСАГО на ремонт задней части может не хватить. Или вводим наклейки с буквами «С», «П», «Ч», «Д»: «судьи», «прокуроры», «чиновники», «депутаты». Если держаться от таких машин (да и людей) подальше, безопасность на дорогах наверняка вырастет.