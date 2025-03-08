У меня никогда не было собственного Mercedes. Много раз появлялись тестовые, когда росли дети, я часто ездил в отпуск на V-классе, но купить все не получалось. Иногда руки не доходили, но чаще — деньги. Не то чтобы я жить без него не мог, но, как оказалось, остался незакрытым какой-то гештальт

И если новый Mercedes сегодня меня скорее отталкивает своим слишком округлым дизайном, то более ранние машины по-прежнему заставляют обернуться. И вот мои друзья рассказали, что продают семейный GLK 300 — по мне оптимальный кроссовер на каждый день. Ему больше 10 лет, но все это время он в одних руках, пробег 117 тыс. км, полная сервисная история исключительно у официального дилера. Вишневого цвета со светлым салоном. Настоящая роскошь, да еще и с каноническим V6 объемом 3,5 л. Причем специально для российской версии его дефорсировали до 249 л.с. и назвали GLK 300. Хотя на «старших» моделях этот мотор выдавал на 20 л.с. больше, что приводит к удвоению транспортного налога и серьезному падению ликвидности.

Выглядело это все как сделка века. Отдать предлагали за среднерыночную цену, ниже 2 млн рублей. Конечно, за эту сумму можно поискать новенький китайский кроссовер, но мне хотелось именно Mercedes. Езжу я мало, и каждый раз доставать из кармана ключ с трехлучевой звездой было бы очень приятно. Однако, как гласит народная мудрость, доверяй, но проверяй. Я вооружился толщиномером, эндоскопом и разъемом OBD2. Хорошо, что все это можно найти на маркетплейсах дешевле, чем стоят услуги подборщиков.

Приехал в гости, но вместо дружеского чаепития пошли в гараж. Благо моя профессия позволила в шутливой форме объяснить исследовательский интерес к машине и желание ее подробно изучить. Электронная диагностика показала оригинальность пробега, в чем я совершенно не сомневался, а дальше начались сюрпризы. Mercedes водила девушка, и я знал, что у него есть косметические окрасы, но каково же было мое удивление, когда на полностью оцинкованном кузове, на деталях с заводской окраской я увидел следы коррозии, на грани сквозной. И таких вздутий и даже рыжих пятен на машине оказалось достаточно много, причем не только на капоте, но и на всех крыльях, спереди и сзади. А значит, в ближайшем будущем GLK придется полностью перекрашивать. Да, условия у нас непростые, но за машиной ухаживали, регулярно мыли, и все равно краска не выдержала. Вот он — результат перехода на экологичные водоразбавляемые окрасочные материалы.

В салоне на сиденьях обнаружились трещины — это старая болячка почти всех Mercedes, и неважно, натуральная кожа или дермантин. И если темная отделка сама собой маскирует огрехи, то в светлом салоне это здорово бросается в глаза и портит настроение при каждой посадке в машину. А значит, снова ремонт.

Однако еще больше меня огорчило состояние двигателя. Канонический атмосферный V6 приличного объема, но даже при пробеге слегка за 100 тыс. км цепь подает признаки растяжения. Напомню, LADA рекомендовала замену ремня в приводе ГРМ раз в 180 тыс. км, а Skoda в жестких российских условиях делала это раз в 120 тыс. А тут при меньшем пробеге металлическая цепь, надеюсь, немецкого производства, просит замену. Операция далеко не дешевая, но допустим, что это часть регламентного ТО. А как объяснить тот факт, что на стенках цилиндров начали появляться первые следы износа. Мотор хоть и приличного объема, но с полностью алюминиевым блоком и напылением вместо гильз. Так что по мере износа его ждет гильзование, а это, прямо скажем, разорительная операция, тем более на 6 цилиндровом двигателе.

Конечно, со всеми этими недочетами можно мириться и кататься, ремонтируя только то, что действительно необходимо. Но ведь хочется, чтобы автомобиль приносил удовольствие. Без этого не сбудется мечта. Ведь она не в эмблеме, а в ощущениях. И такое было еще совсем недавно, когда Mercedes независимо от года выпуска являлся образцом для подражания и заветной мечтой многих. А где-то на рубеже веков что-то сломалось. Сегодня немецкие машины хороши только новыми, но уже по окончании гарантии они сулят весомые расходы без гарантии беспроблемной эскплуатации долгие годы. А так умеют и новые «китайцы», которые значительно дешевле. Так что, похоже, придется мне искать еще более старый Mercedes.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

